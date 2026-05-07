Harry Styles estrena el video musical de su nuevo sencillo “Dance No More”

El cantautor y actor inglés Harry Styles estrenó este jueves el nuevo video musical de “Dance No More”, el último sencillo de su álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’.

El video muestra a Styles con más de dos docenas de bailarines, que lo acompañan en el gimnasio de un colegio y se le unen en una coreografía con besos apasionados.

Lea también: Shakira anuncia “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Burna Boy

“Dance No More” es la tercera canción de su último álbum en tener un video musical, después de “Aperture” y “American Girls”.

Styles iniciará su gira mundial ‘Together Together’ el próximo 16 de mayo con 10 conciertos en Ámsterdam, Países Bajos, e incluirá 12 noches en Londres, Inglaterra, en el estadio de Wembley; cuatro conciertos en Brasil; seis noches en México; y la impresionante cifra de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Styles ya ha interpretado varias canciones de ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, incluyendo el debut en vivo de “Aperture” con una versión bailable en los Brit Awards.

Le puede interesar: BTS reunió a 50.000 fanáticos en el Zócalo previo a sus tres conciertos en la Ciudad de México

A principios de marzo, ofreció su primer concierto en tres años en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, que fue grabado y transmitido por Netflix dos días después.

También interpretó canciones de su último álbum cuando fue presentador e invitado en “Saturday Night Live” el 14 de marzo.