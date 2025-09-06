Fundaciones animalistas en Armenia celebraron decisión de la Corte de prohibir las corridas de toros

Armenia

Teniendo en cuenta que la sala plena de la Corte Constitucional de forma unánime dejó en firme la ley 2385 del 2024 que busca una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia hay reacciones en el Quindío.

Recordemos que aquí las corridas de toros hace muchos años no hay, pero si hay organizaciones animalistas que se opusieron muchas veces a la realización de las corridas de Toros en la plaza de Toros El Bosque. Una de esas personas es Gonzalo Osorio, quien es de la Fundación Alma y quien ha sido tendencia en las redes sociales en estas protestas en contra las corridas de toro por su personaje de Toribio y se mostró feliz por esta decisión de la corte.

Gonzalo Osorio “Hoy estamos de regocijo todos los seres humanos en Colombia que luchamos por la protección y el bienestar de los animales. En este caso la lucha que desarrollamos en Colombia y en el Quindío contra las corridas de toros llega hoy a su punto culminante. La Corte Constitucional declaró exequible la ley 2385 del año 2024 que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Las llamadas la ley llamada no más olé.

Pero estamos de regocijo y comparto con todos ustedes es este, porque además la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Miguel Rosero Polo agregó algo que no había tenido en cuenta el Congreso de la República. Es decir, además de prohibir las corridas de toros en Colombia, la Corte prohíbe el coleo, la corraleja, las peleas de gallos que eran eximidas en la ley 2385 que había aprobado el año inmediatamente anterior el Congreso de la República.

¿Qué busca la corte?

Busca y es muy clara, dice, “Buscamos la transformación cultural del país.” y es que no podía ser que en Colombia se considerara cultura el arte de torturar y asesinar seres vivos en medio del regocijo, del trago, en medio de los vítores y aplausos de un poco de dementes en una plaza de toros.

Así pues, a toda la ciudadanía le expreso mi satisfacción, la mía y la de todos los animalistas del departamento, las organizaciones animalistas que durante años luchamos en contra de este espectáculo dantesco dracúlesco y medieval.

Así pues, estimados amigos, un aplauso para el Congreso de la República, un aplauso para la Corte Constitucional que la declaró exequible, así hubiera habido como lo hubo un lobby terrible, terrible de más de año y medio de las poderosas organizaciones taurinas en Colombia, pero bueno, la corte ha fallado y ha fallado en favor de la vida. Muchas gracias.

Transformar la plaza de toros El Bosque en la casa de la cultura de Armenia

Gonzalo Osorio de la Fundación Animalista Alma subrayó “Aprovecho para hacer un respetuoso llamado al alcalde de la ciudad de Armenia, al gobernador del departamento del Quindío. Por favor, transformen esa plaza de toros El Bosque en un centro cultural, en la Casa de la Cultura que Armenia y el Quindío no tienen. Yo sé que la arquitectura puede transformar sin acabar con la arquitectura bonita que tiene esa plaza. Puede transformarla en una casa de la cultura para que la juventud y los actores del arte en el Quindío puedan ir allí a desarrollar sus posibilidades. Además, convertir el bosque en un centro de desarrollo turístico cultural.