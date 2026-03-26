¿Cuál es el avance de obra para el traslado del hospital de Quimbaya en el Quindío?

Armenia

Recordemos que la administración municipal debe acondicionar el coliseo Leones de Quimbaya con el fin de generar el traslado temporal del hospital mientras se llevan a cabo las obras de modernización por parte de la gobernación departamental.

La gerente de la empresa Proyecta, Lina Marcela Roldán manifestó que han cumplido puesto que en el mes de noviembre adjudicaron obra e interventoría por 29 mil millones de pesos.

Reconoció que el plan de contingencia no es fácil por lo que se ha generado un retraso en el municipio, sin embargo, solicitaron una mesa técnica donde quedó el compromiso de que el próximo 15 de abril entregarán las instalaciones del hospital para ejecutar la intervención.

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Afirmó que la idea era iniciar todo el proceso en el mes de enero lo que refleja el retraso no dentro del proyecto porque ha logrado sostenerlo en la plataforma y no tiene acta de inicio para que no corran los tiempos contractuales.

Gerente del Hospital

Consultamos sobre el tema al gerente del hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio, Juan David Arango quien destacó que vienen adelantando las obras de adecuación del antiguo coliseo de Leones donde se establecerá el plan de contingencia del hospital para garantizar la prestación de los servicios de salud.

Dijo que en la mesa técnica que se llevó a cabo con la empresa Proyecta evidenciaron que se encuentran en una fase avanzada en un 80 a 90% de las adecuaciones del plan de contingencia que debe cumplir con los requerimientos para un periodo no menor a 17 meses que duraría la construcción del nuevo hospital.

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Explicó que el plan de contingencia terminará su ejecución a mediados del mes de abril lo que permitirá que entre el 15 y a finales de ese mes se establezca el traslado de la totalidad de las instalaciones del hospital a el área de contingencia.

Añadió que la alcaldía municipal transfirió al hospital 400 millones de pesos para financiar este plan de contingencia.