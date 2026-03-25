Identifican 43 casos sospechosos de Fiebre Amarilla en el Quindío, pero todos fueron descartados

Armenia

El Epidemiólogo de la secretaría de salud del Quindío Jovanny Cortés manifestó que viene realizando un seguimiento frecuente de los indicadores de vigilancia de salud pública y eso implica articulación directa con las entidades territoriales y prestadores de servicios de salud para identificar oportunamente los casos confirmados de Fiebre Amarilla.

“La acción más importante que hemos venido haciendo con fiebre amarilla ya desde hace más de un año cuando empezó toda la situación epidemiológica a nivel nacional, es el seguimiento frecuente de los indicadores de vigilancia en salud pública. Esto implica una articulación directa con las entidades territoriales municipales, con las instituciones prestadoras de servicios de salud y con otros actores del sistema en aras de poder identificar los casos que pudiesen llegar a ser sospechosos de fiebre amarilla para identificar casos confirmados de fiebre amarilla si esto llegara a ocurrir", mencionó.

“43 casos sospechosos de fiebre amarilla procedentes de lugares diferentes al Quindío, de los cuales el 100% han sido descartados. Es decir, todos han dado negativo para fiebre amarilla, se han diagnosticado otras patologías. Esa digamos que la acción más importante y es el monitoreo constante que permite que si identificáramos un nuevo caso, las acciones se realicen de manera inmediata y que sean oportunas", dijo.

Asimismo, dijo que refuerzan todo el plan de trabajo en pro de la vacunación que es clave para quienes van a zonas con brote como el Tolima

“Y lo siguiente que se ha estado trabajando muy fuerte ya desde hace más de 1 año, al lado de todas las medidas de información y comunicación, es el tema de la vacunación y es que las enfermedades inmuno-prevenibles, las que tienen posibilidad de prevenirse a través de la vacunación, debemos lograr que las personas que están en riesgo se vacunen. Y en este caso, frente a la fiebre amarilla, el riesgo específico lo representa acudir a lugares en los que hay brotes confirmados de fiebre amarilla", manifestó.

Añadió: “Luego, la recomendación es que si alguien va a viajar hacia el departamento del Tolima o a otros lugares en los que fiebre amarilla, como hay brotes recientemente en el en el país vecino de Venezuela, se haga una vacunación por lo menos con 10 días de anticipación frente a la fiebre amarilla".