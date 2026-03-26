Por presuntas irregularidades en contratación, indagación previa a funcionarios de alcaldía Armenia

Armenia

Por la presunta suscripción irregular de contratos en las Secretarías departamentales de Educación y de las Tecnologías de la Información, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar adscritos a la Alcaldía de Armenia

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia indicó que, según información publicada en medios de comunicación locales, un senador y una exconcejala del municipio denunciaron la aparente celebración de manera directa de varios convenios interadministrativos con una empresa, con lo que habrían evadido las licitaciones públicas que estaban obligados a realizar.

Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los posibles disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas.

Contexto

El senador Ariel Ávila hace un mes en Armenia en compañía de la exconcejal Stefany Gómez señaló “Dos secretarías, la de Educación y las TIC, firmaron convenios interadministrativos con un contratadero que se llama Aldesarrollo que supera los $100.000 millones de pesos en los últimos años. Con Aldesarrollo se utilizó la figura de convenios interadministrativos para saltarse las licitaciones y la Ley 80”.