¿Qué dijeron anti taurinos y taurinos en Armenia sobre prohibición de corridas de toros?

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos las reacciones de los diferentes sectores anti taurinos y taurinos luego de que el congreso aprobará el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia.

En la capital del Quindío desde octubre del 2014 no se programan corridas de toros en la plaza de toros El Bosque que hoy está abandonada, deteriorada y amenaza ruina.

Los Anti taurinos

Gonzalo Osorio Toro es líder animalista del departamento y vocero de la ley anti toreo que manifestó “felices de verdad, bueno, se me hasta se me quiebra la voz y disculpen hablabas de Toribio y la felicidad, Toribio que fue el símbolo de nuestra lucha en el Quindío esa cabeza de toro ensangrentado pasa ahora a pastar tranquilo en el patio de mi casa en la ladera en esos pastizales pasa a pasar tranquilo, son todos los toros del país era simplemente el símbolo.

Y agregó “Colombia inscribe su nombre en la lista de países civilizados tal como lo pedía Gandhi la estatura moral de una nación se mide por la forma como trata a sus animales, Colombia era uno de los únicos siete ocho países que permitían las corridas de toros y la masacre y el asesinato en plaza de toros, es un aporte grande al desarrollo de Colombia es un aporte a la paz de Colombia y es un aporte a lo que debe haber y tenemos que tener esa fijación los animales son dignos de cariño de respeto y ahora son sujetos también de derecho”

Llamado a recuperar la plaza de Toros El Bosque de Armenia como la Casa de la cultura

A partir la ley establece un periodo límite de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia, para adelantar el proceso de transformación de las plazas de toro en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas artísticas y demás.

El líder animalista señaló “he escrito en este sentido y acuerdo totalmente contigo en varias columnas solicitándole a las alcaldías que se convierta la plaza de toros en una casa cultural y no solo y no la tiene y no solo la plaza de toros, sino todo el sector del bosque que es un símbolo de terror de los ciudadanos cuando tienen que atravesarlo especialmente en horas de la tarde y de la noche es con terror que atraviesan ese sector porque se convirtió en una cueva de viciosos en un lugar de atraco y todo eso, estoy preparando un vídeo dirigido al alcalde pidiéndole que esta plaza de toros se convierta en la Casa de la Cultura que no tiene Armenia y que tanto necesitamos y que el que sea un centro de desarrollo económico y turístico, imagínate Adrián por ejemplo, un corredor de artesanos en el bosque como es en la calle Real de Salento o un ahí donde está la cabeza de Lincoln un mirador bien lindo como el decir casi a con telescopios mirando a la montaña y mirando toda la ciudad eso se puede porque ahora hay plata para todo eso cuando se presentan proyectos

Y esperar que no sea solo ahora la prohibición de las corridas de toros, sino que luego habrá que luchar contra las corralejas las peleas de gallo, las peleas de perros no se justifica que los animales se vean vejados de tal manera, simplemente para que unos pocos tengan gran satisfacción mientras el licor vuela de boca en boca y se divierta con el sufrimiento de seres vivos y sintientes

Los Taurinos

Hablamos con el periodista, docente y experto taurino Ernesto Acero que preciso “este es un escenario que se advertía no desde ahora sino desde hace un tiempo porque pues no se puede ocultar que la tauromaquia la afición a esta actividad ha venido en franca decadencia, durante los últimos años de tal manera que iba a llegar el momento, lo que le duele a uno no como seguidor de la fiesta brava, sino como ciudadano con plena garantía de sus derechos es que se haya agotado el camino de la ruta prohibicionista. Eso es lo que duele. Eso es lo que incomoda que sea a través de una ruta muy diferente al que ocuparon hacia algunos años ya hay familias que tuvieron como vocación y como decisión no tener más hijos, tener perros respetables hoy los animales en situación de abandono por fortuna gozan de mayores garantías de programas asistencialistas

Visión critica de los taurinos

Permítame abrir el debate hacia una lectura que me parece un poco más amplia, yo sí tengo que condenar abiertamente que el Congreso de la República en particular la Cámara de Representantes pues de gritos de júbilo y presente esa histórica votación que fue aplastante más de 90 votos en favor, por dos votos en contra en la Cámara baja para prohibir las corridas de toros y lo que tengo que rechazar es que se presente esto como una gran victoria que haya fiesta en la Cámara baja, pero que al mismo tiempo el país hoy no haya podido tramitar una reforma a la salud de 5 millones de usuarios de la EPS sura hoy estén en la absoluta incertidumbre es decir, un país que todavía no ha podido resolver la atención en salud que no ha podido resolver la atención en educación que no ha podido resolver la el respeto por los derechos de la población infantil que son vulnerados todo el tiempo un país que asiste a un momento de recrudecimiento absoluto de la violencia en todas sus manifestaciones con combates en las regiones con células guerrilleras, un país que hoy no tiene certidumbre económica esté ocupada de si prohíbe no una actividad que iba a terminarse entonces esa es la lectura que permítame poner sobre la mesa un poco más amplia.

Pues Adrián no son pocas las familias que dependen exclusivamente de la actividad taurina todavía en Colombia hay un buen número de ganaderías que generan empleo y de calidad usted sabe por ejemplo porque estuvo allá muchos años Adrián que el Hospital Infantil de Manizales se sostiene. Gracias a los recursos millonarios que le transfiere la entidad que organiza la actividad taurina en Manizales qué va a pasar entonces con las familias que tienen como sustento esta actividad la norma propone un año para estabilizar un proceso que permita resignificar el uso de las plazas de toros y tres años para una transición hacia unas actividades económicas que mitiguen el impacto en estas familias.

El Toro de lidia va hacia la extinción

El periodista y experto en la tauromaquia explicó “Preocupa la especie, el animal como tal, porque acabadas las corridas de toros en Colombia por ejemplo es extinción eso no amerita otra palabra extinción a un animal al toro de lidia, porque es un animal que no se cría, ni por su carne, ni por gusto, ni por hobby de tal manera que seguiremos viendo los toros, pero ya en fotografías, porque es un es un animal que camina hacia la extinción.

La transformación de la plaza de toros El Bosque

Hace mucho rato el país tuvo que haber transitado vía norma porque los alcaldes no podían obrar mutuo propio a riesgo de infringir la normatividad vigente recuerden ustedes lo que pasó cuando Gustavo Petro en una alcaldada que recordará la historia inhabilitó, la Plaza de Toros La Santa María para dar corridas y la convirtió en un escenario cultural, luego tuvo que reversa un monumento nacional de los alcaldes no podían obrar por eso no se puede transformar una plaza de toros inhabilitarla para el cual la fueron creadas las corridas, pero hace mucho rato las plazas de toros y los alcaldes debieron haber dado ese paso que se dio en Medellín hace varios años con la Plaza de Toros La Macarena que fue transformada en un centro espectáculos no se inhabilitó para las corridas de toros pero se habilitó para dar partidos de tenis conciertos recitales eventos artísticos de toda índole eso hace mucho rato debió haber pasado en la plaza de toros, el bosque a ver la techado no inhabilitar la para las corridas de toros porque la ley no lo permite pero sí habilitarla para otros espectáculos ahora esta norma pues abre el paso para que si se inhabiliten para las corridas de toros y se habiliten como escenarios culturales un paso que hace mucho rato debió haberse dado en Armenia en donde pues la actividad taurina se acabó hace más de una década.