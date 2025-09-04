Corte Constitucional prohibió las cabalgatas, toros coleados y peleas de gallos en Colombia

La Sala Plena de la Corte Constitucional de forma unánime dejó en firme la Ley 2385 de 2024, que busca una transformación cultural mediante la prohibición de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia.

Además, en este estudio la Corte determinó que también quedaban prohibidas las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos. En ese sentido declaró inexequible el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 2385 que los excluía de dicha norma.

La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, se basó en el mandato de protección y bienestar animal consagrado en la Constitución.

Cabe resaltar que para mitigar el impacto de esta decisión, la Corte difirió los efectos de esta prohibición por un período de tres años. Este plazo tiene como objetivo permitir que se inicien los procesos de reestructuración laboral y cultural correspondientes a estas actividades.

Para llegar a esta decisión la Corte examinó el impacto fiscal de la ley, así como su relación con la protección de la diversidad cultural, el patrimonio cultural de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, los derechos adquiridos y la propiedad privada.