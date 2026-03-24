Nuevo dispositivo creado en Medellín ayudará a acelerar el tratamiento de la leishmaniasis

Medellín

Este es un proyecto financiado por MinCiencias entre 2017 y 2021. Las instituciones recibieron dos patentes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, una de invención y otra de modelo de utilidad.

Este sistema tiene la capacidad de captar señales de luz reflejadas en la piel, asimismo, tiene potencial para diagnosticar cáner en la piel, úlceras por presión en pacientes con movilidad reducida y dermatitis severa, utilizando cámaras especiales e Inteligencia Artificial, para analizar de forma indolora y no invasiva las heridas que causa esta enfermedad.

¿Qué es la leishmaniasis?

Es una enfermedad de interés de salud pública en Colombia, la cual afecta principalmente poblaciones rurales, de bajos recursos o personas que tengan difícil acceso a diferentes servicios de salud. Normalmente al ser una enfermedad parasitaria, su diagnóstico y tratamiento suele ser lento, generando secuelas graves en el cuerpo.

Antioquia, en los últimos años, ha sido el departamento que ha registrado más casos de esta enfermedad en Colombia, por ello, este dispositivo es de gran ayuda para los centros de salud, siendo de fácil manejo para el personal médico, reduciendo los tiempos de espera y llevando esta tecnología a los territorios que más lo necesitan.

“En el caso de la leishmaniasis, el método actual requiere una incisión o raspado en la lesión, cuya precisión suele depender de la pericia de quien toma la muestra. Con esta tecnología obtenemos un resultado mucho más objetivo e independiente del factor humano“, expresó Juliana Quintero Pulgarín, líder médica de la Universidad de Antioquia.

La captura de información con este dispositivo, se genera de forma más detallada, facilitando el procesamiento de los datos que son analizados por algoritmos basados en Inteligencia Artifical. El personal médico podrá entender mejor el estado de la úlsera y así asegurar el mejor tratamiento para cada paciente.