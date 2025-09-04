Investigación sobre el ataque del helicóptero en Amalfi sigue encaminada contra las disidencias

Medellín

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, de visita en Medellín, se refirió a cómo avanza la investigación que permitirá capturar a los responsables intelectuales y materiales del ataque al helicóptero del policía antinarcóticos explotado en la vereda Los Toros de Amalfi y en el que murieron 13 uniformados.

Ante el reciente video que ha circulado por las redes sociales en el que supuestamente el ELN se atribuye dicho ataque y el que califican como una victoria suya, el alto oficial fue consultado en la ciudad sobre la investigación y si aún continúan con la versión de que el responsable es el frente 36 de las disidencias.

“La investigación orienta hacia lo anterior, pero seguimos avanzando y no podemos ninguna información adicional escatimarla, estamos analizando, pero reitero que el compromiso y la obligación de nosotros es avanzar para llevarlos a la justicia”.

Este jueves el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mediante su cuenta de X, manifestó que las pruebas que están en manos de los investigadores señalan a alias Calarcá, jefe del Bloque Magdalena Medio, como responsable del ataque. “Esta alianza entre bandidos se da para cuidar su permanencia en la farsa de la paz total. Le hacen el “mandado” a Calarcá para que siga en la mesa con el Gobierno @petrogustavo”.

El mandatario agregó que, en su opinión, Calarcá le tiene temor a la extradición porque es considerado “uno de los grandes narcos en Colombia. Un capo del narcotráfico tratado como un angelito por el Gobierno Nacional.”

Finalmente, recordó que el 50% de los policías y militares asesinados en Antioquia son cometidos por el frente 36 bajo el mando de alias Calarcá.