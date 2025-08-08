¿Qué significa la planta abre caminos? Tiene un gran poder en su casa, según el feng shui

A lo largo del tiempo, varias culturas han resaltado los simbolismos que pueden llegar a tener las plantas, esto se debe a que culturalmente estas cuentan una conexión con la madre tierra, la cual ha de representar una fuente de energía vital que ayuda en diferentes aspectos de la vida y provee las buenas noticias.

De acuerdo con el portal Xuan Lan Yoga, la Madre Tierra, provee la energía por medio de la naturaleza, esto de diferentes formas, como lo es la energía geotérmica, la cual es la que se encuentra almacenada en el interior de la Tierra, la energía solar, la energía del agua y la energía de los alimentos.

Incluso, por años se ha dicho que la Madre Tierra tiene una energía femenina, por lo cual es protectora y conecta el bienestar físico con lo espiritual y esto lo represente por diferentes plantas, como lo la planta abre caminos.

Planta abre caminos

Fittonia verschaffeltii, conocida popularmente como la planta abre caminos, debido a que, es nativa del bosque húmedo tropical y suele crecer en los bordes de los caminos. Esta tiene como característica los pequeños tallos y hojas verdes con nervios, en ocasiones suele tomar un tono morado o rojo.

Es perfecto para tener al interior de la casa debido a que, puede llegar a crecer alrededor de 15 centímetros.

¿Qué significa la planta abre caminos?

Cabe resaltar que, la planta abre caminos es una especie bastante destacada no solo en la medicina tradicional, sino también en las prácticas espirituales de distintas culturas latinoamericanas y caribeñas. Se le atribuyen propiedades energéticas y místicas que ayudan a eliminar obstáculos, atraer buena suerte y facilitar el progreso personal o espiritual.

Usualmente, se utiliza en baños, infusiones o limpias para “abrir”los caminos que las personas necesitan abrir, es decir, para despejar energías negativas, liberar bloqueos y favorecer nuevas oportunidades en la vida, ya sea en lo económico, lo sentimental o lo laboral.

Por otro lado, más allá de su uso espiritual, como se mencionó anteriormente, se reconoce por sus beneficios medicinales, esto dependiendo de la región, puesto que, con diferentes técnicas, esta planta se emplea para aliviar dolencias físicas, como inflamaciones o problemas digestivos.

¿Dónde ubicar la planta abre caminos en casa?

Debe tener en cuenta que la plata abre caminos debe estar bajo una luz tenue, se sugiere no exponerla a luz directa porque puede que se quemen sus hojas, además es muy fácil de mover, puesto que tiene raíces poco profundas por lo que la puede cultivar en materas medianas que no tengan tanta profundidad.

No obstante, desde la ideología del Feng Shui, una antigua practica china que busca armonizar la energía en los espacios del hogar, indica que, para impulsar nuevos proyectos y buena suerte, la planta abre caminos, se debe ubicar en la orientación cardinal del tipo de energía que necesita.

En esta ocasión, la planta abre caminos debería estar ubicada en la puerta de la entrada, puesto que, esta puede ser un filtro para limpiar la energía antes de ingresar a la casa, funcionará como protectora, asimismo, la puede ubicar en la sala en dirección al Norte, que representa el Fuego para promover el reconocimiento y al Noreste que representa la madera para fortalecer las finanzas y la prosperidad.

