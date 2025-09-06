Embajada en Washington: alcaldes buscan politizar la certificación a Colombia

La Embajada de Colombia en Washington criticó a los alcaldes que viajaron a Estados Unidos para buscar influir en la decisión sobre certificación o descertificación del país en la lucha antidrogas. (Foto: Caracol Radio / Getty / Embajada Colombia Washington )

Luego de conocerse la visita de algunos alcaldes de Colombia a Washington para conversar con autoridades estadounidenses en relación a la certificación o descertificación del país en la lucha contra las drogas, la Embajada de Colombia en la capital estadounidense publicó un comunicado en el que critica a los mandatarios locales.

#MUNDO | La Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre la visita de alcaldes del país a Washington de cara a la decisión de certificar o no a Colombia en la lucha antidrogas.



Para la Embajada, “es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas”. A su vez se rechazó que los alcaldes “politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”.

La decisión de certificar o no

Cada año, la administración del presidente de Estados Unidos decide si mantiene o no la certificación de la lucha antidrogas sobre Colombia, una decisión determinada principalmente por los resultados que tiene el país en incautación de drogas, reducción de cultivos ilícitos y caída en la llegada de drogas desde el país hacia Estados Unidos.

Como parte de los esfuerzos para evitar una descertificación, la Embajada asegura que “ha venido comunicando permanentemente al gobierno de Estados Unidos y a otros actores e Interlocutores relevantes, los esfuerzos que adelantan las entidades nacionales competentes en la ejecución de la política de drogas liderada por el Gobierno Nacional, con indicadores de avance y resultados”.

Estas comunicaciones también han incluido “visitas de trabajo de altos funcionarios y mandos de la Fuerza Pública colombiana a Washington D.C. con el fin de reforzar las actividades de difusión de los esfuerzos y avances nacionales en la materia”.

“No tenemos que pedir permiso”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que viajará a Washington junto a otros cuatro mandatarios locales para reunirse con congresistas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en medio del debate sobre una posible descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

El mandatario aseguró que este viaje responde a un “deber con Colombia y con las regiones”, con el propósito de reforzar las relaciones bilaterales y exponer preocupaciones sobre la situación de seguridad y la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

Frente a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la falta de autorización del encuentro, el alcalde enfatizó en que no necesita permiso.

“Vamos a hablar, por supuesto, no en nombre del Gobierno Nacional, y claro que vamos a hacer ese viaje, y claro que no le tenemos que pedir permiso a Petro para ir a Washington a hablar con congresistas demócratas y republicanos, y con gobierno de Estados Unidos para intentar aliviar un poco el desastre que Petro ha generado".