Clásico paisa con ambas hinchadas: autoridades hacen llamado a la convivencia en paz

MEDELLIN - COLOMBIA, 30-04-2022: Jean Pineda del Medellín disputa el balón con Andres Andrade de Nacional durante partido entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional por la fecha 18 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Medellín. / Jean Pineda of Medellin vies for the ball with Andres Andrade of Nacional during atch for the date 18 between Deportivo Independiente Medellin and Atletico Nacional as a part BetPlay DIMAYOR League I 2022 played at Polideportivo Sur stadium in Medellin city. Photo: VizzorImage / Andres Alvarez / Cont / Andres Alvarez / Cont

Medellín, Antioquia

Este domingo se realizará el clásico paisa en el estadio Atanasio Girardot, donde se enfrentarán Atlético Nacional e Independiente Medellín. El partido iniciará a las 6:20 de la tarde.

El encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, hizo un llamado al respeto entre los aficionados, recordando que en ocasiones anteriores, cuando se ha permitido la asistencia de las dos barras, se han presentado riñas, peleas y emergencias graves.

“Queremos seguir demostrándole a la ciudad, al departamento y a todo Colombia que efectivamente el fútbol es una fiesta que se tiene que vivir porque se tiene que vivir en paz.”, señaló el funcionario.

Desde el sábado se llevarán a cabo actividades previas al clásico, entre ellas, el partido de la categoría sub-13 de ambos equipos, que contará con el acompañamiento de las instrumentales de las barras de Nacional y Medellín.

Para garantizar la seguridad, más de 600 policías estarán presentes en el estadio y sus alrededores desde tempranas horas de la mañana y durante el desarrollo del clásico, con el fin de prevenir disturbios y asegurar tranquilidad en el ingreso y salida de los asistentes.