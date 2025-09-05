Clásico paisa con ambas hinchadas: autoridades hacen llamado a la convivencia en paz
Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán a las 6:20 p. m., en un partido con presencia de ambas hinchadas.
Medellín, Antioquia
Este domingo se realizará el clásico paisa en el estadio Atanasio Girardot, donde se enfrentarán Atlético Nacional e Independiente Medellín. El partido iniciará a las 6:20 de la tarde.
El encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, hizo un llamado al respeto entre los aficionados, recordando que en ocasiones anteriores, cuando se ha permitido la asistencia de las dos barras, se han presentado riñas, peleas y emergencias graves.
Lea también:
“Queremos seguir demostrándole a la ciudad, al departamento y a todo Colombia que efectivamente el fútbol es una fiesta que se tiene que vivir porque se tiene que vivir en paz.”, señaló el funcionario.
Desde el sábado se llevarán a cabo actividades previas al clásico, entre ellas, el partido de la categoría sub-13 de ambos equipos, que contará con el acompañamiento de las instrumentales de las barras de Nacional y Medellín.
Para garantizar la seguridad, más de 600 policías estarán presentes en el estadio y sus alrededores desde tempranas horas de la mañana y durante el desarrollo del clásico, con el fin de prevenir disturbios y asegurar tranquilidad en el ingreso y salida de los asistentes.