Viernes 5 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sala Plena de la Corte Constitucional de forma unánime dejó en firme la Ley 2385 de 2024, que busca una transformación cultural mediante la prohibición de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Además, sumado a esta ley, la Corte determinó que también quedaban prohibidas las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, se basó en el mandato de protección y bienestar animal consagrado en la Constitución.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cabe resaltar que para mitigar el impacto de esta decisión, la Corte difirió los efectos de esta prohibición por un período de tres años, Este plazo, según el tribunal, tiene como objetivo permitir que se inicien los procesos de reorganización laboral y cultural correspondientes para las personas que viven o practican estas actividades.

Gonzalo Osorio de la fundación animalista Alma del Quindío al celebrar esta decisión en defensa de la vida y los animales hizo un llamado al alcalde de Armenia y el gobernador del Quindío para que la plaza de toros El Bosque se convierta en la casa de la cultura de la ciudad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío en el municipio de Buenavista, capturó un hombre por maltrato animal, en aplicación a los nuevos parámetros de la Ley Ángel.

La acción policial fue atendida por personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Quindío, quienes fueron informados que en la vereda Palo Negro, se registra un hecho de agresión animal, con arma de fuego.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De manera inmediata, los uniformados se dirigen a verificar la situación y al llegar al sitio, observan en el suelo un canino de aproximadamente 3 meses de edad sin vida.

Según información recolectada, se pudo constatar que un ciudadano de 54 años de edad, al parecer le ocasionó la lesión a este canino, provocando la muerte instantánea del mismo.

Motivo por el cual, se traslada el canino al hospital veterinario Alexander Von Humboldt del municipio de Armenia para su respectiva Necropsia.

Asimismo, se realiza la captura de este ciudadano, quien es dejado a disposición de la Fiscalía General del Nación, para continuar con el proceso de judicialización.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia anuncian sanciones para las barras de futbol del Deportes Quindío y Atlético Nacional que provocaron desmanes y dejaron 8 heridos, 45 riñas e incluso atacaron el bus donde se transportaban los jugadores de nacional

el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía en el departamento informó que se registraron hechos de alteración del orden público que dejaron ocho personas lesionadas donde tres resultaron afectados con objetos contundentes, otros tres por arma cortopunzante, uno por arma de fuego y otro más por arma traumática.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También indicó que se registraron riñas en el sector de Los Naranjos, Guaduales de la Villa y la Arcadia donde los hinchas se agredieron y desencadenando un impacto negativo para los establecimientos comerciales de la zona.

Enfatizó que dentro del estadio la situación fue totalmente diferente puesto que no hubo ninguna alteración del orden público lo que permitió que el encuentro deportivo se desarrollara sin ningún problema.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de gobierno Carlos Arturo Ramírez dijo que se solicitará a la comisión local de fútbol sanciones para las barras locales de ambos equipos que incumplieron varios de los compromisos adquiridos previamente además de la alteración del orden publico, agresiones, lesiones y daños en bienes públicos y privados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la participación de delegados de las Alcaldías, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, los gerentes de IPS de mediana y alta complejidad, y representantes de la Superintendencia de Salud, se desarrolló una mesa de moralización donde analizaron la situación hospitalaria que atraviesa el departamento y establecer acciones para atender la emergencia derivada de la alerta roja vigente.

Héctor Alberto Marín Ríos, presidente de la Comisión Regional de Moralización y gerente de la Contraloría General de la República colegiada en el Quindío, afirmó que “este ya es un tema de dignidad y humanidad, pues más del 45% de los afiliados a La Nueva EPS en el departamento se sienten sin servicios y sin medicamentos por el cierre de instituciones debido al no pago de deudas”.

El directivo agregó que el 11 y 12 de septiembre se desarrollará una mesa técnica con la Superintendencia de Salud, la interventora y la red pública y privada, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos y garantizar el acceso oportuno a la atención en salud para los quindianos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Después de seis horas de trabajo conjunto con los representantes del Magisterio de Risaralda, Quindío y Caldas, y con la participación de dos voceros de Fecode, la Fiduprevisora, administradora del FOMAG, ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud para el Eje Cafetero.

Como parte de los acuerdos, se realizarán visitas territoriales en cada uno de los tres departamentos, con el objetivo de verificar la atención que reciben los docentes y sus familias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gerente de Servicios de Salud de Fiduprevisora – FOMAG, Andrés Escarria dijo que entre los temas priorizados en la mesa de trabajo se encuentran la aplicación del tarifario para el pago de servicios, el cumplimiento en la entrega de medicamentos y la oportunidad en la atención de medicina especializada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gremio nocturno del Quindío evidenció las dificultades por la reforma tributaria que propone el gobierno nacional

Y es que recordemos que esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó el proyecto de reforma tributaria ante el Congreso de la República lo que ha originado diferentes reacciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez afirmó que es un golpe muy fuerte para el sector en cuanto a la propuesta de imponer el IVA para los licores y aperitivos entendiendo que actualmente pagan varios tributos.

Fue clara que es muy complejo el panorama sumando las afectaciones que ya se han evidenciado para el sector desde la implementación de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad del Quindío es la mayor generadora de energía solar del departamento y es que asocio con la EDEQ presentaron el segundo sistema de generación de energía solar fotovoltaica de la universidad, instalado en los bloques de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y Ciencias Agroindustriales.

El sistema consta de 405 paneles solares y 2 inversores instalados en un área de 1.046 metros cuadrados. Con una potencia de 106 kilovatios, se espera que este proyecto genere alrededor de 274.000 kilovatios hora al año, lo que equivale al consumo promedio de 242 hogares quindianos en un año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias a este proyecto, la Universidad del Quindío podrá suplir con energía solar parte del consumo de los bloques de Ciencias de la Salud, Biblioteca, Ingeniería, Ciencias de la Educación, Ciencias Agroindustriales y Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.

Además de su aporte energético, este sistema contribuye directamente a la mitigación de los efectos del cambio climático, evitando la emisión de 54 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a sembrar 243 árboles de la especie roble.

En los últimos dos años, EDEQ ha invertido más de $5.000 millones en 15 proyectos solares bajo la metodología PPA (Power Purchase Agreement), un modelo que permite a empresas e instituciones contar con energía limpia y competitiva sin necesidad de asumir inversiones iniciales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, a través de su Centro de Lenguas, Internacionalización y Cultura – CLIC, da un paso innovador en su compromiso con la educación inclusiva y de calidad: la apertura del primer curso de inglés dirigido a adultos mayores de 40 años, hay Inscripciones abiertas en el CLIC – UGC Armenia, del 8 de septiembre al 3 de octubre, inicio de clases el 21 de octubre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una cárcel de Armenia se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario del Quindío que promueve la inclusión

En efecto en las instalaciones de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad “San Bernardo” de Armenia se llevó a cabo el primer matrimonio de una pareja perteneciente a la comunidad LGBTIQ+.

La boda y recepción de la pareja conformada por Yuliana Tejada quien es mujer trans y Cristián Zapata, se cumplió en la mañana del miércoles 3 de septiembre que contó con la presencia de diferentes instituciones y autoridades del departamento para ser testigos de este hito que marca la promoción de la inclusión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En diálogo con Caracol Radio, el director del establecimiento carcelario, Jorge Iván Osorio exaltó la importancia del evento que marca un hito en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Señaló que fue una ceremonia que rompe estigmas y que demuestra el progreso del sistema penitenciario en cuanto al tema de inclusión.

Explicó que la pareja realizó el trámite correspondiente para lograr materializar el matrimonio civil por eso realizaron lo correspondiente ante la notaría de turno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La personería del municipio de Calarcá envío documento a las autoridades competentes sobre la problemática de accidentalidad

El personero de la Villa del Cacique, Jorge Triana dio a conocer que realizaron un llamado mediante un oficio al Instituto Nacional de Vías, a la gobernación departamental y a la administración municipal para establecer acciones concretas ante la alta accidentalidad.

Sostuvo que la problemática se evidencia en las variantes de conexión con el municipio especialmente los fines de semana y festivos por eso considera es clave el trabajo articulado. Resaltó que el objetivo es armonizar los esfuerzos en pro de propios y visitantes con la intención de disminuir los accidentes por ende los muertos y heridos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy viernes 5 de septiembre se realizará en el Museo del Deporte (piso 4 del Estadio Centenario) la presentación del primer Campeonato Nacional Juvenil Interligas e Interclubes de Paratletismo, que se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre en el estadio de atletismo de la Villa Deportiva Ancízar López López.

Respecto al evento nacional, se confirmó la participación de más de 100 deportistas juveniles de 15 regiones de Colombia, en las categorías U17 y U20. Será la primera vez que Armenia reciba un certamen de estas características en dicha disciplina, lo que ratifica la confianza de las autoridades deportivas nacionales en la capacidad organizativa y la infraestructura de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buenas noticias, 600 sacerdotes a nivel nacional e internacional participarán de la copa de la fe en el Quindío

A partir del lunes 8 de septiembre y hasta el viernes 12 se vivirá en el departamento la décima versión de la copa de la fe donde los protagonistas son los sacerdotes de las iglesias católicas de varias regiones de Colombia y de países como Ecuador, Venezuela y México.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero aseguró que son 27 equipos de fútbol y el lunes en la tarde se tendrá un acto inaugural con un desfile desde el parque cafetero hasta la plaza de Bolívar con los actos protocolarios del evento.

La entrada a los eventos es totalmente gratuita para que las personas puedan acompañar sin problema este importante evento católico en el departamento.