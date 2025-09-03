Miércoles 3 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Especial dispositivo de las autoridades en Armenia para el partido entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional

El encuentro deportivo será en el estadio centenario de la ciudad hoy miércoles 3 de septiembre a partir de las 7:45 de la noche entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla fue enfático en afirmar que todo está dispuesto para garantizar la seguridad y evitar cualquier afectación de orden público que empañe la fiesta del fútbol.

Destacó que llevaron a cabo un consejo de seguridad con el fin de generar la articulación correspondiente entre la administración municipal, Policía y Ejército para que no se genere ninguna afectación y sea un encuentro deportivo en medio del respeto.

Precisamente la Comisión Local de Fútbol definió las medidas como en la tribuna occidental no se autoriza el ingreso de camisetas ni otros elementos que hagan referencia al Atlético Nacional; tampoco de otros equipos diferentes al Deportes Quindío y en la Oriental y Sur sólo ingresarán mayores de 18 años con documento en mano. Las Barras del Atlético Nacional pueden ingresar con la camiseta del equipo.

además las autoridades de tránsito establecieron cierres viales en las glorietas de tres esquinas, malibú, la arcadia y el barrio la Isabela desde la 1 de la tarde

Un adulto mayor falleció en medio de un accidente de Tránsito en vía del municipio de Calarcá

El trágico hecho se registró en la vía que del municipio calarqueño conduce al corregimiento de Barcelona donde una camioneta arrolló a un peatón que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La subsecretaria de movilidad de la Villa del Cacique, Angélica Ocampo informó que la hipótesis apunta a que el adulto de 80 años de edad cruzó la vía sin mayor precaución lo que generó que fuera alcanzado por la camioneta. A pesar de lo anterior, dijo que avanzan las investigaciones para esclarecer el lamentable hecho.

El llamado es a la precaución y prudencia en esta vía que se ha convertido de alta accidentalidad en dicho municipio.

Un vendaval y granizada provocó caída de arboles en la vía que comunica a los municipios de Quimbaya y Montenegro en el Quindío en las últimas horas lo que provocó gran congestión vehicular.

En uno de los sectores un gigantesco árbol quedó atravesado en toda la carretera, por fortuna no hubo vehículos ni motos atrapadas ni personas lesionadas, pero si gran trancón al lado y lado de la vía, la recomendación para los conductores es que cuando se presenten fuertes lluvias en esa carretera lo ideal es evitar el tránsito por el riesgo que representan la caída de arboles y los derrumbes.

Todo un drama vive una madre quindiana que perdió a su hijo en trágico accidente en Brasil

Se trata de Ana Lucía Zapata quien está viviendo una tragedia porque su hijo Jhoan Manuel zapata de 27 años de edad falleció en medio de un accidente de tránsito en una carretera de Brasil.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, la mujer se mostró afligida por la muerte de su ser querido que se registró este fin de semana cuando se movilizaba en una bicicleta y fue arrollado por una motocicleta.

Relató que su hijo era un aventurero que tenía muchos proyectos como la creación de contenido y en Brasil trabajaba soldando diferentes elementos para obtener su sustento y lograr darle una mejor calidad de vida a su familia.

Aseguró que el drama que viven está relacionado con los costos para repatriar el cuerpo de su hijo a Armenia con el objetivo de darle cristiana sepultura por eso extendió el llamado a la comunidad y al gobierno nacional de que la apoyen para lograr darle el último adiós a su ser querido.

Dijo que no cuentan con el dinero suficiente porque son una familia vulnerable radicada en una zona de invasión en el barrio Santa Fe y tiene nueve hijos por eso solicita el apoyo y solidaridad. A quienes deseen apoyar a Ana Lucía pueden comunicarse directamente al 310-255-5959.

La Nueva EPS realizó un giro de $5.000 millones a la clínica La Sagrada Familia de Armenia durante el fin de semana. La transferencia hizo parte de los acuerdos que se han logrado en las mesas de trabajo en las que ha participado el secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón, como garante de los usuarios afectados por la suspensión de servicios en la red hospitalaria del Quindío.

Según el funcionario, desde la Nueva EPS se informó que se postuló a la clínica para que reciba este mes un nuevo giro de $15.000 millones de pesos, misma suma que se destinaría a la clínica San Rafael y $4.038 millones de pesos para el Hospital San Juan de Dios.

Los maestros del Quindío se suman al paro regional por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud

Hoy el epicentro de las manifestaciones será en Pereira donde los maestros se concentrarán allí, pero también dependiendo la afluencia se tiene proyectada en la ciudad una movilización desde la sede de Meide a la Fiduprevisora.

El presidente del sindicato de educadores del Quindío, Esteban Bernal lamentó el panorama actual porque nuevamente deben ejercer el derecho a la protesta para lograr soluciones efectivas a las problemáticas que continúan presentando en la situación de salud.

Reconoció que entre las mayores dificultades están las relacionada con la entrega de medicamentos, citas con especialistas y una red que no se estabiliza.

El jueves 4 de septiembre la actividad se denomina carnaval por la vida y la salud en una toma a Bogotá y en Armenia será en la plaza de Bolívar a partir de las 8 de la mañana, el viernes 5 de septiembre a las 8 de la mañana habrá movilización en el municipio de Calarcá en la glorieta de la cárcel Peñas Blancas.

La alcaldía de Armenia anunció inversión de $269.000 millones en obras viales y proyectos de intervención

En el sector de la avenida centenario al norte de la ciudad donde ya iniciaron las obras de rehabilitación vial, se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de las intervenciones en diferentes sectores.

La secretaria de Infraestructura de la capital quindiana, Claudia Arenas se mostró complacida por el proceso que están desarrollando para la ejecución de los diferentes proyectos viales, de mantenimiento a estructuras y de alumbrado público.

la secretaria se refirió a una de las obras más importantes y esperadas por la comunidad que es el intercambiador de la carrera 19 con calle 2 norte en el sector del coliseo del Café.

Señaló que intervendrán 400 metros lineales y la inversión es de 45 mil millones de pesos donde actualmente están agotando la etapa de pre construcción que está dentro de los dos años.

Explicó que en esta etapa el contratista está adelantando el plan de manejo de tráfico que considera es el reto más grande que tienen como administración y entregó un parte de tranquilidad en cuanto a que habrá cierres parciales en lo que resta del año.

Sostuvo que la próxima semana iniciarán reubicación de redes y dos semanas siguientes estará la piloteadora para empezar a realizar las perforaciones.

Desde la secretaria de tránsito de Armenia manifestaron que aunque esta listo el plan de movilidad para la obra del intercambiador de bomberos estudian la posibilidad de modificar el pico y placa en la ciudad cuando se presenten los cierres totales en el sector teniendo en cuenta el impacto de la obra en la movilidad en la ciudad.

Asimismo, la funcionaria se refirió a la modernización y expansión del alumbrado público donde dijo que serán instaladas 1.700 luminarias. Fue clara que en ese proceso están incluidas todas las peticiones de la comunidad desde el año 2017 hasta el 2024 y resaltó que el alumbrado público se paga por el servicio que se disfruta en la ciudad.

Además, la alcaldía invertirá 772 millones de pesos en puentes peatonales y vehiculares, como el de Villa Liliana, La Miranda y Miraflores.

El alcalde de Armenia reconoció la complejidad del proceso para el traslado de la secretaría de Tránsito a la plaza minorista

Desde hace varios años se viene hablando del traslado de las oficinas de Setta que están actualmente en la antigua estación del ferrocarril a la plaza minorista de la ciudad con el fin de fortalecer la dinámica comercial, pero aún no se materializa ese proyecto.

El alcalde James Padilla fue enfático en decir que solo falta una certificación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE para avanzar en el proceso.

Además, se pronunció sobre la propuesta de que Mercar administre la Minorista considera debe tenerse en cuenta las condiciones. Fue claro que si es para el beneficio de la comunidad y si es viable estará abierto a recibir estas propuestas.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda, informa a la ciudadanía que los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2025 no se expedirán facturas correspondientes al proceso de valorización. Esta medida obedece a la liquidación de dichos documentos, procedimiento administrativo necesario para garantizar la exactitud de la información y la transparencia en el cobro de este tributo.

Durante los días mencionados no se prestará este servicio en los puntos de atención habituales; sin embargo, los contribuyentes podrán acercarse nuevamente a partir del 7 de septiembre de 2025, fecha en la que se retomará la expedición de facturas en los horarios de atención ya establecidos por la Administración Municipal.

El Quindío tiene un incremento superior al 30% de toneladas exportadas de aguacate Hass

Así lo dio a conocer el subgerente de protección vegetal del ICA, Luis Gerardo Arias en el marco del seminario regional sobre aguacate que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Armenia.

Destacó que el Quindío es un departamento en constante crecimiento por eso es clave que se ha epicentro de este tipo de eventos puesto que el aguacate Hass de origen de esta región avanza en el tema de los mercados a nivel internacional.

El funcionario se refirió a la estigmatización que se ha generado para el sector en materia ambiental, explicó que en otras latitudes pueden alterar ecosistemas y en el país el panorama es muy diferente.

Mencionó que debido a las condiciones propias del país como estar en el trópico el aguacate se cultiva como un sistema en zonas que no tienen vegetación nativa previa y que se hace de manera alternativa con otras especies del ecosistema garantizando un uso sostenible.

Durante el evento, también se entregaron certificados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a 25 predios del departamento, un reconocimiento al compromiso y disciplina de los productores.

Con el propósito de disminuir la brecha para el acceso a la educación superior en el departamento del Quindío, además, de contribuir en la permanencia de estudiantes actuales, la Universidad Alexander von Humboldt ha destinado un presupuesto de $1.085 millones, distribuidos en becas e incentivos económicos para matrículas, que benefician a un total de 782 alumnos activos.

Prosperidad Social inicia hoy miércoles (3 de septiembre) la entrega de la transferencia correspondiente al octavo ciclo de Colombia Mayor, destinado a las personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. La jornada se extenderá hasta el 19 de septiembre.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la operación de pagos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio. También podrán consultar esta información a través del enlace de prosperidad social

Con 80 invitados regionales, nacionales e internacionales se inicia hoy en la plaza de Bolívar de Calarcá, la feria internacional del libro de armenia y el Quindío, que se extenderá hasta el lunes 8 de septiembre.

Durante seis días, desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, el público podrá disfrutar, completamente gratis de actividades para todas las edades en el Distrito Creativo, que integra la Casa de la Cultura, la Plaza de Bolívar y la Peatonal Calle 40 en Calarcá.

En deportes, La nadadora quindiana Sarah Mayorga Castro brilló en el Campeonato Nacional de Natación para Sordos, realizado en Cúcuta entre el 28 y el 31 de agosto, al conquistar un total de cinco medallas: una de oro en los 50 metros pecho y cuatro de bronce en 100 metros pecho, 50 metros mariposa, 200 metros combinados y 200 metros libres.

De otro lado, a las 745 de la noche en el estadio Centenario de Armenia se jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Dimayor entre Deportes Quindío y Atlético Nacional, la serie la gana 4 a 0 el equipo antioqueño, el partido tendrá señal de televisión de WIN+