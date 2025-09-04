Jueves 4 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Protesta de los hinchas del Deportes Quindío "“el mejor refuerzo, cambio de dueño y la imagen de Hernando Ángel, dueño del Quindío” Foto: Cortesía ciudadanos

Más de seis heridos en enfrentamientos entre hinchas del Deportes Quindío y Atlético Nacional, además fue atacado con piedras el bus que transportaba a los jugadores del equipo paisa cuando salía del estadio centenario.

El partido era catalogado de alto riesgo precisamente por las diferencias entre las barras de los equipos deportivos por eso estaban establecidos los planes de seguridad por parte de las autoridades, pero a pesar del esfuerzo todo el trabajo se vio empañado por los enfrentamientos y disturbios a las afueras del estadio centenario de Armenia que derivo en todo un caos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una vez inició el partido en la noche del miércoles 3 de septiembre no hubo mayor dificultad y el desarrollo del partido se llevó a cabo sin inconvenientes.

Precisamente el previo al encuentro deportivo dejó como saldo seis personas atendidas por la Cruz Roja seccional Quindío, aunque por fortuna ninguna de gravedad de acuerdo con la información de las autoridades.

El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez entregó un reporte preliminar donde reconoció la complejidad de la situación, pero resaltó las bondades en cuanto a 16 mil espectadores que disfrutaron al interior del estadio del partido.

Es importante anotar que una vez finalizó el partido se registró nuevamente alteración del orden público en el sector de los Naranjos donde otra persona resultó herida, donde claramente los operativos antes y después del partido no funcionaron por los desmanes provocados por lo mal llamados hinchas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los familiares de taxista asesinado en Armenia exigen justicia y respeto por el dolor ante el trágico hecho

Y es que se llevó a cabo el juicio oral en contra de Cristián Camilo Agudelo Torres señalado del hurto y homicidio con arma blanca del taxista Miguel Marino Plaza Castañeda el pasado 22 de septiembre del año 2023.

El hijo de la víctima Fabián Plaza dio a conocer la complejidad del caso puesto que ya son dos años en audiencias y todavía esperan se haga justicia porque considera ha sido un hecho trágico que les cambió la vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Evidenció su inconformidad por las declaraciones en medio de la audiencia del juez porque a raíz de las publicaciones de las noticias sobre el caso se habrían generado amenazas para la familia del imputado, pero rechazó dichas afirmaciones puesto que considera quienes son víctimas son ellos a quienes les arrebataron su ser querido.

Una nueva audiencia quedó fijada para el próximo 11 de septiembre con el fin de continuar escuchando testigos y el material probatorio en este caso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La veeduría nacional de salud del magisterio advierte que en año y medio se acabaría el fondo de pensiones debido a la actual crisis

Empezó el paro regional de maestros debido a las deficiencias en el modelo de salud y a la par desde la veeduría han dado a conocer que la actual crisis se debe al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Consideran que a 17 meses el modelo no ha funcionado afectando a más de 820 mil beneficiarios por la complejidad en el acceso a la salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una de las voceras de la veeduría nacional por el derecho a la salud del magisterio, Leonora González dijo que es muy desalentador el panorama y advirtiendo que están acabando con el fondo nacional de prestaciones debido a una serie de gastos que no tendrían que haberse dado como la creación de oficinas del Fomag en todo el país y exceso de nombramientos.

Advirtió que a hoy han sacado del fondo de pensiones 5.4 billones de pesos para subsanar las dificultades en la salud de los docentes y por eso considera que de continuar esta situación en año y medio podría acabarse dicho fondo.

Dijo que la exigencia va encaminada en que el presidente Gustavo Petro ordene al consejo directivo del fondo que regrese los recursos y le inyecte al Fomag lo correspondiente, también que debe establecerse un per cápita asignándole presupuesto para que la atención de los maestros sea la mejor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la veeduría también sostienen que la situación financiera del Fomag cada vez es más crítica puesto que pasó de un déficit de liquidez de 300 mil millones de pesos a 1,6 billones que representa más del 500%.

Desde la Secretaría de Educación Municipal se informó que en la capital quindiana la jornada del paro regional de docentes se cumple de manera parcial, pues varias instituciones educativas continúan prestando atención a los estudiantes.

José Antonio Vélez, secretario de Educación de Armenia reiteró que continuará monitoreando la situación para mantener informada a la ciudadanía y garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones que no se han sumado al paro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la Cámara de Comercio de Armenia, fueron presentados los resultados del informe de calidad de vida de la ciudad de Armenia 2024, del programa Armenia Como Vamos

En el informe se encuentran aspectos de la ciudad como población, pobreza y desigualdad, educación, salud, entorno económico, seguridad, vivienda y servicios públicos, movilidad y espacio público, medio ambiente, cultura y participación ciudadana, gestión y finanzas públicas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ingeniero, Uriel Orjuela director del programa señaló que según las cifras la ciudad tiene buena calidad de vida, los resultados en temas de educación, disminución de la pobreza, medio ambiente, servicios públicos, cobertura en salud en el año 2024 así lo reflejan

Sin embargo también dijo que hay tres indicadores más bajos que tiene la ciudad, que son movilidad, espacio público y la problema de habitantes en condición de calle sobre este tema indicó “estamos proponiéndole a la alcaldía desde Armenia cómo vamos que se revise la política pública de habitante de calle que ya en 2027 se vence, pero que la revise desde ahora para que le haga los ajustes que se necesite con base en las experiencias que hemos vivido en estos años para volver a esa política, más efectiva realmente en el control y en la solución de la problemática.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia, gerentes de hospitales públicos llamaron la atención del gobierno nacional frente a las deudas de las EPS que tiene en alerta roja a la ciudad y piden más acción y menos chachara a la hora de pagar las deudas

Así lo indicó el gerente de redsalud Armenia, José Antonio Correa que subrayó que las deudas de las EPS con el hospital del sur ya superan los 4mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia reconoció la complejidad del proceso para el traslado de la secretaría de Tránsito a la plaza minorista

Desde hace varios años se viene hablando del traslado de las oficinas de Setta que están actualmente en la antigua estación del ferrocarril a la plaza minorista de la ciudad con el fin de fortalecer la dinámica comercial, pero aún no se materializa ese proyecto.

El alcalde James Padilla fue enfático en decir que solo falta una certificación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE para avanzar en el proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Además, se pronunció sobre la propuesta de que Mercar administre la Minorista considera debe tenerse en cuenta las condiciones. Fue claro que si es para el beneficio de la comunidad y si es viable estará abierto a recibir estas propuestas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño se refirió al proceso de chatarrización con el fin de evacuar los vehículos abandonados en las instalaciones de la dependencia. Sostuvo que ya fue adjudicado el proceso y aspiran esta semana empiecen a cumplir con sacar dichos vehículos.

Explicó que el contrato está definido en dos fases donde el primero está relacionado con la desintegración de 1.700 motos que ya tienen la declaratoria de abandono y ya están iniciando el inventario para llevar a cabo la segunda fase que son los vehículos que llevan más de un año en los patios de Setta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Lotería del Quindío continúa implementando estrategias para fortalecer su posicionamiento y dinamizar las ventas. En esta ocasión, se llevó a cabo un encuentro con el concesionario Facilísimo, en el que participó su fuerza comercial con el fin de socializar una alianza comercial que busca potenciar la comercialización del producto en los canales virtuales.

La estrategia presentada pretende incrementar entre un 10% y un 20% las ventas por sorteo, incentivando a las vendedoras de Facilísimo a superar sus resultados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 70% avanza la ejecución del proyecto de seguridad en el municipio de Montenegro

El secretario de gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas reconoció que históricamente se ha vivido una situación apremiante en materia de criminalidad por los homicidios que están relacionados con el tráfico de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que es así como cuentan con un 70% de ejecución del proyecto que busca implementar un sistema integral de seguridad para garantizar la tranquilidad de la comunidad. Asimismo, mencionó que cuentan con 10 torres que cada una es autónoma, tiene paneles solares, sistemas sonoros, iluminación y tiene tres cámaras que están ubicadas en zonas estratégicas del municipio.

Dijo que cuentan con un dron industrial que realiza patrullajes en conjunto con la Policía y Ejército fortaleciendo la presencia institucional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia dijo que esperan intervención de la contraloría para recibir el complejo acuático

A pesar de la inauguración del escenario deportivo aún no ha entrado en funcionamiento debido a los trámites para que la administración municipal lo reciba por parte de la gobernación del Quindío.

El alcalde de la ciudad, James Padilla informó que están esperando que la Contraloría como garante marque el tiempo teniendo en cuenta la lista de chequeo para lograr recibir los escenarios deportivos como son el complejo acuático y el coliseo multideporte.

Es de resaltar que el próximo 8 de septiembre a partir de las 2 de la tarde se realizará la mesa técnica para evaluar este proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El quindiano Nicolás Morales se convirtió en el deportista colombiano mejor ubicado en el BWF World Ranking, la tabla de clasificación que define a los mejores exponentes del bádminton a nivel internacional.

Se llevó a cabo en el auditorio de la Institución Educativa Rufino Sur la ceremonia de premiación de los Juegos Intercolegiados Municipales 2025, un evento que reunió a estudiantes, docentes y rectores para celebrar el esfuerzo y la disciplina de los mejores equipos en deportes de conjunto.

La premiación reconoció a los campeones en disciplinas como balonmano, baloncesto, baloncesto 3x3, fútbol sala, fútbol de salón, fútbol, voleibol y minifutsala, en las categorías infantil, preinfantil, prejuvenil y juvenil, tanto en ramas masculinas como femeninas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente el Deportes Quindío ratifico su eliminación de la Copa Dimayor luego de empatar 2 a 2 con Atlético Nacional en el estadio Centenario de Armenia y terminar la serie 6 a 2, los hinchas del Quindío nuevamente protestaron y mostraron una pancarta que decía “el mejor refuerzo, cambio de dueño y la imagen de Hernando Ángel, dueño del Quindío”