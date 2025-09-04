Comunidades de Ituango exigieron a los actores armados que cesen los ataques contra los campesinos

Ituango- Antioquia

Bastante consternación ha generado en Ituango el asesinato dentro de su casa de la señora (Noelia) como era conocida por la comunidad María Mariela Monsalve Tobón. Hechos ocurridos en la vereda El Ceibo la tarde del miércoles. Las diferentes veredas han expresado su rechazo y enviado condolencias a la familia afectada por el conflicto que se vive en esa población del Norte de Antioquia.

Las comunidades del centro poblado de Santa Rita y la vereda Camelia Baja se han unido para expresar su tristeza y elevar su voz para lamentar el crimen de la civil en medio de combates entre el Ejército y el Clan del Golfo. La Junta de Acción Comunal de Santa Rita hizo pública una carta a la opinión pública; en uno de los partes del escrito rechazaron cualquier forma de violencia contra la población civil y que, por el contrario, debe ser respetada.

“Este hecho no solo arrebata la vida de una mujer trabajadora y pilar de su familia, sino que también refleja el drama que enfrentan a diario las comunidades rurales: la violencia, la estigmatización y el abandono del Estado. María Nohelia, como muchas madres campesinas, dedicaba su vida a la tierra, a la familia y al esfuerzo honrado, y no merecía ser blanco de la guerra que otros han decidido librar en su territorio”.

También exigieron a los actores armados del territorio que cesen los ataques que afectan a las comunidades campesinas, mientras que el mensaje al Estado es que garantice la seguridad, la justicia y la reparación integral a las víctimas.

“Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que se mantengan vigilantes, alcen su voz y acompañen a nuestras comunidades en la construcción de una paz verdadera”.

Mientras que la Junta de Acción Comunal de la vereda Camelia Baja, también del corregimiento de Santa Rita, mediante un comunicado público señaló al ejército como el responsable de la muerte de la señora, a la que catalogan como una lideresa comunitaria del territorio donde fue asesinada.

“Era una mujer de la tercera edad, madre de varios hijos; dentro de ellos, un líder campesino y un docente, el cual ha prestado su servicio en nuestro corregimiento por más de 15 años. María Mariela fue lideresa reconocida por su compromiso con el enfoque comunitario, la defensa de la tierra, la paz territorial y los derechos de su comunidad”.

Desde esa JAC exigieron a las autoridades que investiguen de manera acelerada las circunstancias en las que murió la señora Monsalve Tobón, además de los responsables, y piden justicia.

La alcaldía de Ituango también rechazó este hecho violento y expresó sus condolencias a la familia de la señora (Nelia) María Mariela Monsalve Tobón.

Recordemos que el Ejército ha indicado en un comunicado que el Clan del Golfo atacó a tropas desde las casas de los civiles y desde el monte.

“Quienes utilizaron la comunidad como escudo humano, con el objetivo de obstruir la reacción de los soldados durante el desarrollo de la operación militar, que propenden por proteger a la población civil de las confrontaciones armadas entre el GAO Clan del Golfo y GAOR E18, evitar desplazamientos forzados, homicidios y confinamientos”.