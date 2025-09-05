Salud Total insiste en que está al día con el pago de sus obligaciones a hospitales en Caldas

Manizales

Tras el llamado de atención de la Red de Hospitales públicos de Caldas sobre las deudas de las EPS con dichas entidades, donde además alertaron que Salud Total EPS no había pagado la facturación del mes de agosto, desde la entidad, aclaran la situación e insisten en que se encuentra al día en la cartera corriente con las Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento.

“Salud Total informa que los pagos a la red de servicios derivados de la prestación de salud tienen lugar una vez realizado el cierre de la erradicación y el procesamiento de las cuentas”, explicó Darío Fernando Lara, gerente de Salud Total en Caldas.

Los pagos según la ley

Desde la empresa aseguradora explicaron que hasta marzo de 2025 realizaba los pagos directamente dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a la radicación de las facturas, sin embargo, desde el 1 de abril del presente año, se adoptó el mecanismo de giro directo para el régimen contributivo y presupuestos máximos, lo anterior en cumplimiento de los cronogramas establecidos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.

“Por lo anterior desde esta misma fecha, el primero de abril, la EPS ha realizado las postulaciones correspondientes a los pagos a las IPS de acuerdo con los cronogramas establecidos por la ADRES para cada régimen y para cada proceso”, agregó el gerente de la entidad en Caldas.

Pagos de la EPS a Hospitales en Caldas

Según la comunicación que envío Salud Total a Caracol Radio, entre enero y agosto de 2025, pagó $40.208 millones a las ESE de Caldas por servicios en las modalidades de evento y capitación.

Agragó además, que en la última semana de agosto se realizó la postulación de pagos por $5.763 millones adicionales, que actualmente se encuentran en trámite ante ADRES.