¿Qué países están excluidos del Mundial de 2026?

El camino a Estados Unidos, México y Canadá de 2026 avanza rápidamente. Faltan solo dos fechas para que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas a la gran cita orbital de futbol y se conozcan las seis selecciones que tendrán un cupo asegurado, más el séptimo de repechaje.

A pesar de haber cambiado el formato para que más selecciones hagan parte de esta competición, por decisión de la FIFA ya se conoce cuáles son tres los equipos que no participarán en esta edición del Mundial.

¡Las Eliminatorias para la #CopaMundialFIFA están de vuelta! 🗓️ pic.twitter.com/K3vhzHxAdt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 3, 2025

¿Estará Rusia en la Copa del Mundo?

Tras haber sido el anfitrión del Mundial del 2018, Rusia no participará en esta edición de la Copa del Mundo. La sanción se mantiene desde el 2022 debido a la invasión a Ucrania y obedece también a la negativa de países como Inglaterra, Polonia y Suecia de jugar con ellos.

Esta prohibición no solo aplica para la selección de mayores, sino que también se extiende a los equipos juveniles y femeninos. Se aplica también a los campeonatos europeos; los equipos rusos tampoco podrán jugar en competiciones de la UEFA.

¿Cuáles son los otros dos países que no estarán en el Mundial del 2026?

Así mismo, la FIFA ha hecho extensible su veto a dos selecciones más de cara al campeonato más importante del fútbol y no se permitirá la participación de Pakistán ni el Congo. Dos selecciones que juntando su población sumas más de 350 millones de personas.

Estas decisiones obedecen a sucesos administrativos que se trasladan a lo deportivo. En el caso de Pakistán, la decisión fue tomada debido a que el país no realizo una revisión a su constitución con el fin de realizar unas elecciones democráticas dentro de su federación y la sanción fue la no participación de ninguna de sus selecciones en las eliminatorias. Este país iba a conseguir su clasificación para el Mundial 2026 y nunca ha participado en el torneo de selecciones.

📊 African nations at the World Cup!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2025

Por su parte, el Congo quedo por fuera del Mundial y fue informado de la decisión, siendo tercero de su grupo cuando sus opciones de estar en Estados Unidos eran altas y se tomó la decisión. La razón que informó la FIFA, en cabeza de su presidente, Gianni Infantino, fue por “Interferencias externas en la gestión de su federación, lo que viola sus estatutos” según informó la entidad.

Estas decisiones fueron tomadas el pasado 3 de marzo del 2025, cuando faltaban 15 meses para que arranque la cita orbital. El Mundial emperezará el 11 de junio del 2026, con el partido de inauguración que será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con México como anfitrión ante rival por confirmar.