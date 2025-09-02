Despedida de Lionel Messi: Fecha, hora y cómo seguir Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias

La Selección Argentina disputará sus últimas dos jornadas de Eliminatorias sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, recordemos que la Albiceleste ya está clasificada al Mundial 2026.

Sin embargo, el enfrentamiento contra la Vinotinto no será un partido de eliminatorias cualquiera, sino una cita cargada de emoción y nostalgia, pues marcará el último encuentro de Lionel Messi en Argentina por clasificatorias a una Copa Mundial.

Le puede interesar: Campeón del mundo con Argentina se rinde ante Falcao: “Era el mejor ‘9′ del mundo, una bestia”

“El partido vs. Venezuela va a ser muy especial para mi, PORQUE VA A SER EL ÚLTIMO POR ELIMINATORIAS. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.



Se acerca el último baile.



😭🇦🇷



pic.twitter.com/s252obDzYL — Messi out of Context (@OutMessi_) August 28, 2025

La noticia conmovió a millones de aficionados y seguidores de la estrella argentina. El propio Lionel Messi confirmó su despedida: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

Lea también: Luis Díaz ya está en modo Selección Colombia: Se une a James y Dayro

El director técnico, Lionel Scaloni, evitó hablar sobre la despedida de su futbolista: “Lo que tenga que pasar, pasará. No hay que pensar en cuándo no esté o cuándo dará el anuncio. Disfrutémoslo mientras lo tengamos”.

Cabe destacar que la Pulga no ha confirmado si disputará el Mundial 2026, lo que lo convertiría en el primer jugador en jugar seis Copas Mundiales. Por su parte, Messi le dice adiós a las Eliminatorias como máximo goleador histórico, con 34 goles anotados en 72 partidos, de momento.

Posible alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Álvarez, Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni

Fecha hora y cómo seguir

El compromiso se disputará este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, en donde se espera que haya más de 80 mil aficionados para darle una ovación eterna a su capitán.

Usted podrá disfrutar las emociones de este partido por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en Caracol Deportes.