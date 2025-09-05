Nuevo parque urbano impulsa la conservación del río Manzanares en Santa Marta

Santa Marta

El río Manzanares, símbolo natural de Santa Marta y testigo de su historia, se convierte hoy en el centro de un proceso de recuperación integral que busca frenar décadas de contaminación y deterioro.

Con la entrega del Parque Lineal Ambiental, autoridades y ciudadanía sellan un compromiso que trasciende lo local y es devolverle la vida a una cuenca estratégica que desemboca en el mar Caribe y que requiere acciones sostenidas de conservación.

La apuesta no es solo urbanística, también es ambiental y se da a través de la siembra de especies nativas, la creación de espacios educativos y la promoción de prácticas responsables de manejo de residuos. Además, se pretende fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar el río.

El reto, señalan las autoridades, está en garantizar que este nuevo escenario no sea un hecho aislado, sino el inicio de una política permanente de protección de las rondas hídricas y de respeto por los ecosistemas urbanos.

Le puede interesar: Solicitan intervención del Gobierno Nacional por invasión de planta acuática en la Ciénaga Grande

El director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), Alfredo Martínez, precisó que “todo lo que ocurre en el río termina en el mar”, recordando la conexión directa entre el cuidado del Manzanares y la salud de los ecosistemas costeros. Asimismo, hizo un llamado a sumar esfuerzos institucionales y comunitarios para asegurar que este patrimonio natural no se pierda.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, añadió que la recuperación del Manzanares no solo impacta en la recreación y el espacio público, sino en la calidad de vida de la población.

Insistió el mandatario en la necesidad de mantener una corresponsabilidad activa entre gobierno y ciudadanía para garantizar que el río, más allá de ser un paisaje, vuelva a ser fuente de vida y orgullo colectivo.

Le puede interesar: Foro de Parques Nacionales puso en la agenda la crisis y la restauración de la Ciénaga Grande

Desde la comunidad, Dominga Teresa San Juan, lideresa del barrio Manzanares, destacó que este parque es también una oportunidad para renovar la relación de los samarios con su río.

“Por años hemos visto cómo el Manzanares sufría el abandono y la contaminación. Hoy sentimos esperanza porque este espacio nos devuelve la cercanía con el río y nos compromete a cuidarlo entre todos. Queremos que las nuevas generaciones lo disfruten limpio y vivo, como un verdadero patrimonio de la ciudad”, expresó.