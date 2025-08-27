Solicitan intervención del Gobierno Nacional por invasión de planta acuática en la Ciénaga Grande

Magdalena

La invasión de la planta acuática Hydrilla verticillata mantiene en vilo a los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, quienes hoy enfrentan una amenaza directa a su sustento y a la estabilidad del ecosistema del que dependen.

En sectores como Nueva Venecia, más de 700 hectáreas de espejo de agua se encuentran cubiertas por esta especie invasora, lo que pone en riesgo la pesca, la biodiversidad y la seguridad alimentaria y cultural de las comunidades palafíticas.

Catalogada como una de las plantas más agresivas del mundo por su rápida reproducción y resistencia, la Hydrilla desplaza la vegetación nativa, reduce el oxígeno del agua, altera las poblaciones de peces y bloquea la navegación. Su expansión en el complejo lagunar se ha visto favorecida por el ingreso de sedimentos, material vegetal y maderas provenientes del río Magdalena, a través de un boquete abierto sin control técnico en el caño Aguas Negras.

Ante esta emergencia ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades con competencia en la zona para activar de inmediato la Mesa Interinstitucional de la Ciénaga Grande y coordinar soluciones conjuntas y sostenibles.

Entre tanto, se implementan medidas de mitigación a corto plazo como la construcción de una estructura artesanal que limite el ingreso de material flotante y una prueba piloto de remoción manual en una hectárea.

Alfredo Martínez Gutiérrez, director de la Corporación, afirmó que el futuro de la Ciénaga y de los pescadores depende de la capacidad de respuesta del Estado y del trabajo conjunto con la comunidad.

“La Ciénaga Grande enfrenta esta amenaza, ya son 700 hectáreas afectadas en Nueva Venecia, situación que exige intervenciones integrales en saneamiento y alternativas productivas para la comunidad por lo que necesitamos la Mesa Interinstitucional de la Ciénaga Grande”, agregó.

El llamado, además de urgente, resalta que la Ciénaga Grande no es solo patrimonio de Magdalena, sino un ecosistema Ramsar de relevancia mundial cuya protección requiere acción inmediata y articulada.