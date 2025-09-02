Foro de Parques Nacionales puso en la agenda la crisis y la restauración de la Ciénaga Grande

Participantes del foro 'Agua y Cultura, Voces de la Ciénaga Grande de Santa Marta' en Puebloviejo

Magdalena

En Puebloviejo se llevó a cabo el foro ‘Agua y Cultura, Voces de la Ciénaga Grande de Santa Marta’, un espacio convocado por Parques Nacionales Naturales de Colombia que reunió a instituciones académicas, entidades ambientales y representantes de las comunidades locales para reflexionar sobre los retos y oportunidades de este ecosistema estratégico.

Durante la instalación, el director nacional de Parques Nacionales, Luisz Olmedo, envío un mensaje relacionado con la importancia del encuentro y el papel de la Ciénaga en el equilibrio ecológico del país. “Recuperar la Ciénaga Grande de Santa Marta no es solo una tarea ambiental, es una responsabilidad nacional que requiere del compromiso de todos los sectores”, afirmó.

Las comunidades pesqueras también tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y reconocer los esfuerzos de las entidades, Héctor Julio Rodríguez, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Isla del Rosario, manifestó que si bien “este territorio nos da la vida también nos necesita. Valoramos el apoyo institucional, pero queremos que se escuche más la voz de los pescadores, porque sin nuestra participación no habrá verdadera recuperación de la Ciénaga”.

El encuentro contó además con la intervención del director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Alfredo Martínez Gutiérrez, quien subrayó la importancia de trabajar de manera articulada para lograr una recuperación integral de la Ciénaga Grande. “Los problemas de este ecosistema no corresponden únicamente al sector ambiental, también tienen raíces sociales y económicas que debemos atender de forma conjunta”, aseguró.

Martínez reiteró el compromiso de la Corporación en la restauración del bosque de manglar mediante la apertura de caños y en la promoción de alternativas económicas que generen ingresos sostenibles para las familias locales.

“Necesitamos pensar más allá de la pesca tradicional y abrir oportunidades que permitan a las comunidades vivir dignamente mientras protegemos este humedal. Además, vincular a la academia en estos procesos es garantizar que lo que hoy sembramos tenga continuidad en el futuro. Solo así lograremos una verdadera sostenibilidad”, precisó.

El foro dejó como conclusión la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional y la participación comunitaria, pilares fundamentales para garantizar la conservación de uno de los humedales más valiosos de Colombia y del mundo.