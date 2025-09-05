No habrá clases en los colegios públicos de Bucaramanga este lunes 8 de septiembre. ¿Por qué?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Estudiantes de las instituciones educativas del sector oficial de Bucaramanga, no tendrán clases este lunes 8 de septiembre. Dicha jornada académica será suspendida, por una invitación a los maestros al segundo encuentro ‘La Educación en Bucaramanga Avanza con Bienestar’, según confirmó la Secretaría de Educación.

Únase al canal de WhatsApp de Caracol Radio

Martha Cecilia Guarín, secretaria de Educación de Bucaramanga confirmó que esta jornada estará dirigida a directivos docentes, directores rurales y docentes de las instituciones educativas de Bucaramanga.

Lea también: Ecopetrol busca estudiantes para prácticas en 2026: fecha de inscripción y pasos para postularse

“La Secretaría de Educación ha venido promoviendo jornadas de bienestar para nuestros docentes. De hecho, iniciando el año recordarán que ya hicimos el primer encuentro de bienestar con la totalidad de nuestros docentes y directivos docentes con el propósito de darles la bienvenida y hacer una jornada de motivación, que es propender por el mejoramiento de la salud mental y emocional de nuestros maestros, generar unas jornadas distintas a las académicas con el propósito de que haya esa motivación suficiente para las aulas de clase”, precisó la funcionaria.

¿Qué colegios no tendrán clases el lunes 8 de septiembre?

Ningún colegio público de Bucaramanga, tendrán jornada académica este lunes 8 de septiembre.

Así las cosas, los cerca 70 mil estudiantes de los colegios públicos de la capital santandereana estarían retornando con total normalidad a clases el martes 9 de septiembre.

Podría interesarle: Cierres viales este fin de semana en Bucaramanga por ferias y fiestas: rutas y eventos programados