Estudiantes: Ecopetrol abrió convocatoria de prácticas para el 2026. Así pueden postularse

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrea Carolina Lozada Otálora, Líder de Selección y Valoración de Talento de Ecopetrol

Bucaramanga

Ecopetrol anunció la apertura de la convocatoria nacional de prácticas dirigida a estudiantes de programas de educación superior, quienes tendrán la oportunidad de vincularse durante el primer semestre del 2026.

Según la compañía, las plazas estarán disponibles en diferentes regiones del país.

“Las plazas estarán disponibles en diferentes regiones del país para que jóvenes de programas técnicos, tecnológicos o profesionales pongan en acción lo aprendido y aporten su energía a los grandes retos de hoy, la transición energética, la sostenibilidad y la innovación”, comentó Andrea Carolina Lozada Otálora, Líder de Selección y Valoración de Talento de Ecopetrol.

Lea también: Feria de Negocios Verdes en Bucaramanga: cierres viales y programación a partir del 6 de septiembre

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de noviembre del 2025 y los detalles podrán encontrarlos en el portal de empleo de Ecopetrol. Podrán postularse en las categorías de aprendiz productivo y aprendiz universitario.

El cronograma de la convocatoria incluye revisión y preselección de hojas de vida entre septiembre y noviembre, pruebas psicotécnicas, evaluación grupal y entrevistas, para posteriormente dar inicio a las prácticas entre enero y febrero de 2026.

Datos de estas convocatorias de Ecopetrol

En la más reciente convocatoria, correspondiente al segundo semestre de 2025, Ecopetrol recibió más de 7.000 postulaciones y vinculó a 333 aprendices.

Podría interesarle: Amplían horario de rumba en Bucaramanga durante las ferias

Del total, el 69,2% correspondió a jóvenes provenientes de poblaciones diversas, incluyendo víctimas del conflicto armado, cuidadores, exintegrantes de la Fuerza Pública y miembros de grupos étnicos.