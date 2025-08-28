El 8 de septiembre inicia retorno de comunidades emberá en Bogotá: predio del IDPAC queda descartado

Colombia

La Secretaría de Gobierno informó a líderes comunitarios que el proceso de retorno iniciará el 8 de septiembre, con acompañamiento institucional.

De acuerdo con el Comité de Diálogo de los Sectores de Montevideo de Salitre, cerca del 80% de la comunidad emberá manifestó su intención de regresar a sus territorios. “Consideramos que es la mejor salida y alternativa posible. Si vamos a reivindicar los derechos de la comunidad emberá, debe ser en sus territorios”, aseguró uno de sus voceros.

No obstante, se aclaró que no todas las familias retornarán. Quienes decidan quedarse en Bogotá serán reubicadas en otros espacios que aún no se han definido.

El predio del IDPAC, descartado

Vecinos de Salitre habían expresado su preocupación por un posible traslado de la comunidad emberá al predio del IDPAC, pero el Distrito confirmó que este lugar no será utilizado.

“El lugar no ha sido adecuado y requiere un proceso administrativo complejo con autorizaciones del DADEP y el IDGER. Eso lo hace inviable en este momento”, señalaron integrantes del comité ciudadano.

Enfoque en la niñez indígena

El anuncio coincidió con la conmemoración del Día Mundial de la Niñez Indígena. En Bogotá funciona el único jardín infantil con enfoque étnico para niños emberá, donde se atiende a 141 menores con el propósito de mantener vivas las tradiciones culturales y fortalecer la enseñanza en su lengua nativa.

“Lo que queremos en este espacio es trabajar el ritual con el jaibaná. Así los niños aprenden de su cultura, incluso si no nacieron en territorio”, explicaron educadores del centro.