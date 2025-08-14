Aumentan ingresos de niños Emberá del Parque Nacional al ICBF por riesgos en su entorno

Colombia

Según la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en la última semana se han registrado 21 ingresos de menores de la comunidad Emberá al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos traslados se han dado por decisión voluntaria de las familias o por intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia ante situaciones que comprometen su integridad.

La entidad reiteró que en el Parque Nacional los niños y adolescentes están expuestos a múltiples peligros, como:

Presencia de vidrios y materiales peligrosos en el suelo.

Envases con contenido desconocido.

Exposición a bajas temperaturas, lluvias y falta de resguardo.

Tránsito o permanencia en las calles sin un adulto responsable.

Atención permanente en la zona

Ante este panorama, la Administración Distrital mantiene equipos en el Parque Nacional las 24 horas del día para realizar acciones de mitigación y acompañamiento. Además, se articula el trabajo con otras entidades para atender las alertas que surgen en el asentamiento.

En julio, los Centros Amar Mártires I, Mártires II y Candelaria atendieron en promedio a 87 menores Emberá provenientes del alojamiento temporal La Rioja y del asentamiento, brindándoles:

Acompañamiento integral.

Alimentación.

Actividades para su desarrollo.



Llamado a usar los servicios de la ciudad

El Distrito insistió en la importancia de que las familias Emberá permitan que sus hijos accedan a los servicios disponibles, como Centros Amar, jardines infantiles y colegios, donde se garantiza alimentación, acompañamiento y entornos seguros.

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de proteger el cuidado, salud, educación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, priorizando siempre su interés superior.