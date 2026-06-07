Cayó alias ‘El Fantasma’ con más de 100 dosis de coca listas para la venta en Arjona

Las acciones contra el tráfico local de estupefacientes continúan dando resultados en el departamento. En esta oportunidad, las zonas de atención policial de la Policía Nacional capturaron a un presunto expendedor de drogas conocido con el alias de “El Fantasma”, durante operativos de vigilancia y control desarrollados en el municipio de Arjona.

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La intervención se llevó a cabo en el barrio Sueños de Libertad, donde los policías detectaron movimientos sospechosos que permitieron ubicar al individuo en momentos en que, presuntamente, comercializaba sustancias alucinógenas.

Durante el procedimiento de registro, las autoridades le encontraron 110 dosis de base de coca, las cuales estaban listas para ser distribuidas. De inmediato, el hombre fue capturado y trasladado ante las autoridades competentes para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según manifestaron habitantes del sector, el hoy capturado era señalado de manera reiterada por presuntamente dedicarse a la venta de droga en zonas cercanas a espacios frecuentados por niños, adolescentes y jóvenes, situación que generaba preocupación entre la comunidad.

“No vamos a permitir que los delincuentes sigan afectando la tranquilidad de nuestras comunidades ni poniendo en riesgo a nuestros niños y jóvenes. Seguimos adelantando operativos contundentes para atacar el tráfico local de estupefacientes en todos los municipios del departamento”. Señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar,

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a continuar suministrando información oportuna que permita identificar y capturar a las personas que se dedican a actividades ilícitas, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.