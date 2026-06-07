Sorprenden otra volqueta arrojando escombros en zona aledaña a la Ciénaga de la Virgen

El operativo se realizó en el sector 11 de Noviembre del barrio Olaya Herrera, donde unidades de la Guardia ambiental y la Policía detectaron al vehículo realizando la disposición ilegal de material de construcción y demolición.

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Al momento de la verificación, se estableció que la volqueta tenía el permiso para el transporte de escombros vencido, además de estar circulando por zonas prohibidas para este tipo de vehículos de carga, de acuerdo con normatividad distrital.

Por estas infracciones, el vehículo y el conductor fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y del Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena, entidad que adelantará el proceso sancionatorio correspondiente conforme a la ley.

La Guardia Ambiental reitera su compromiso con la protección de la Ciénaga de la Virgen y los demás cuerpos de agua del Distrito. Hace un llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos para seguir ejerciendo control contra quienes atentan contra el patrimonio ambiental de la ciudad.