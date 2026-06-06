Alias “Pata Larga” fue capturado luego de presuntamente hurtarle el dinero a una adulta mayor

“No robarás” es uno de los mandamientos de la ley de Dios, pero al parecer alias “Pata Larga” decidió ignorarlo. Este sujeto, quien presenta varias anotaciones judiciales, fue capturado por la Policía Nacional luego de presuntamente hurtarle el dinero a una adulta mayor que se dirigía a cancelar el recibo del servicio de agua en el barrio El Limonar, en el municipio de Arjona.

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El presunto delincuente al parecer aprovechó un momento de descuido de la víctima para apoderarse del efectivo y emprender la huida por las calles del sector, dejando a la mujer sin los recursos que llevaba para cumplir con su obligación.

La situación fue informada de manera inmediata a los uniformados adscritos a las Zonas de Atención Policial, quienes desplegaron un operativo de búsqueda y seguimiento que permitió ubicar y capturar al presunto responsable pocos minutos después de ocurrido el hecho.

Durante el procedimiento policial, las autoridades lograron recuperar el dinero hurtado, el cual fue devuelto a su propietaria.

“La reacción inmediata de nuestros policías permitió la captura de esta persona y evitar que quedara en la impunidad un hecho que afectó a una ciudadana vulnerable. Seguiremos fortaleciendo la presencia institucional para proteger a nuestra comunidad y combatir cualquier manifestación del delito”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Alias “Pata Larga” fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye. Entre tanto, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad de los bolivarenses.