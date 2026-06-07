Entregan moderna ludoteca en el corazón de La Mojana

“Los niños de Achí ya tienen un lugar para soñar”: Gobernador de Bolívar Yamil Arana

Las risas, la emoción y la alegría de los niños fueron las protagonistas durante la inauguración de la nueva ludoteca de la Institución Educativa San José de Achí, un espacio pensado para que la niñez del municipio pueda aprender, jugar y desarrollar todo su potencial.

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La entrega de esta moderna ludoteca representa mucho más que una obra física, es un lugar para fortalecer su aprendizaje, estimular su creatividad y compartir momentos que contribuirán a su crecimiento integral.

El gobernador Arana Padauí, quien lideró esta entrega, destacó que el desarrollo del departamento también se construye llevando oportunidades a los territorios más apartados.

“Esto no es Bogotá ni Medellín, estamos en Achí, Bolívar, en el corazón de La Mojana. Estamos entregando una ludoteca hermosa donde los niños van a poder jugar, desarrollarse de una mejor manera, aprender a leer, ver películas y recibir atención especializada para que crezcan como deben crecer todos los niños de Colombia. Con un gran equipo de trabajo hacemos realidad el sueño de los achianos”, expresó el mandatario.

El nuevo espacio cuenta con juegos recreativos, material pedagógico y áreas diseñadas para promover el aprendizaje a través de la diversión, permitiendo que los estudiantes descubran habilidades, fortalezcan sus conocimientos y construyan nuevas experiencias.

El proyecto incluyó la modernización de la infraestructura existente, garantizando condiciones óptimas de calidad, seguridad y accesibilidad para los usuarios.

Entre las obras realizadas se destacan trabajos de mampostería, acabados, instalación eléctrica, adecuación de cielo raso y cubierta, carpintería, reparación de elementos exteriores y la instalación de sistemas de aire acondicionado para brindar mayor comodidad a los niños y niñas.

Además, la ludoteca fue equipada con mobiliario infantil, material pedagógico, recursos tecnológicos y herramientas recreativas que permitirán fortalecer el aprendizaje a través del juego.

Entre los elementos entregados se encuentran mesas infantiles, juegos didácticos, estanterías, videoproyector, telón de proyección eléctrico y otros recursos destinados a estimular la creatividad, la lectura, la interacción social y el desarrollo integral de los menores.

Para los padres de familia y docentes, la ludoteca representa una oportunidad invaluable para acompañar el proceso formativo de los menores en un entorno que fomenta la imaginación, la convivencia y el desarrollo emocional.

La Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la infancia, llevando inversión social a cada rincón del departamento y demostrando que los sueños de los niños también merecen convertirse en realidad.

En el corazón de La Mojana, los niños de Achí tienen un nuevo lugar para aprender, jugar y soñar en grande.