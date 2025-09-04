Remodelación de plaza de mercado en Caldas genera discusión entre autoridades y 454 comerciantes

Manizales

El tema ha causado malestar en los comerciantes porque se tendría que tumbar la actual plaza de mercado en Riosucio (Caldas), por lo que reclaman una reubicación, es por ello que se han llevado a cabo dos reuniones entre la alcaldía y comerciantes para llegar a acuerdos, ya que actualmente, las personas que trabajan allí están en riesgo.

Le puede interesar: Muere reconocida docente en grave accidente de tránsito en Belalcázar, Caldas

James Pinzón, comerciante de la plaza de mercado, opina que no quiere que los saquen, propone que la construcción de la nueva plaza debe ser de forma progresiva, es decir, por secciones. “Si nos ubican en sitios diferentes, entonces la economía de todos será distinta; esto es un epicentro, unos compran y se convierte como una cadena o un gancho porque ven otra cosa que les gusta o necesitan. Hay que esperar qué planes tiene el alcalde, aunque es sincero en decir que no hay plata”.

Le puede interesar: La policía incauta más de media tonelada de marihuana en vías de Caldas, un hombre es capturado

Por su parte, el alcalde Abel David Jaramillo, destaca que escuchar a la comunidad es fundamental para lograr acuerdos que permitan proteger a los comerciantes, ya que actualmente la plaza no cuenta con una red contra incendios, entre otras falencias. “La reciente reunión fue positiva con los 454 comerciantes de diferentes productos. Informamos sobre la advertencia de la Dirección Territorial de Salud de Caldas en cuanto al cumplimiento de las normas fitosanitarias. Igualmente, sobre el informe de Gestión de riesgo acerca de la falta de red de incendios y que la actual estructura no cumple las normas de sismorresistencia, pero también para aclarar rumores de desalojo o privatización, daremos garantías de reubicación”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Además, la territorial de salud de Caldas, ha hecho unos requerimientos sanitarios en la plaza y varios establecimientos comerciales en su interior, ya que ha habido problemas al respecto. Carlos Andrés Sánchez Baena, coordinador de salud ambiental de la DTSC.

“Hemos hecho inspecciones sanitarias y ahora hay un concepto favorable que se deriva de la aplicación de un instrumento que va de 0 a 100 puntos, si un establecimiento comercial supera los 60 puntos, se emite un concepto favorable con requerimientos relacionados con infraestructura, funcionamiento, entre otros detalles”.

Por el momento, habrá más reuniones con la comunidad para llegar a concertaciones que permitan el bienestar y brindar el derecho al trabajo de cientos de comerciantes.