Visa para Estados Unidos en Colombia costará casi 2 millones de pesos, ¿por qué y desde cuándo?

Aumenta el costo de la visa para Estados Unidos a puertas del Mundial de la FIFA de 2026 en Norteamérica. La administración Trump implementará una nueva “tarifa de integridad” de $250 dólares a partir del próximo año. Estas nuevas tasas a las visas fueron propuestas en el Big Beautiful Bill presentado por la Casa Blanca y aprobado en el Congreso de Estados Unidos.

El costo total de la tarifa de la visa estadounidense aumentará casi un 148 % para las visas B1/B2 para negocios, turismo, tratamiento médico y visas de visitante, así como para las visas F-1, F2 y otras visas de estudiante, incluidas las visas de tránsito.

Esto es una tarifa adicional al costo del trámite general, es decir, en el caso de Colombia que la tarifa integral de visa cuesta $180 dólares, es decir, unos $756.000 pesos; con el nuevo impuesto adicional de $250 dólares, alrededor de $1.000.000 de pesos, terminará costando un total de $1.756.000 pesos a partir de 2026.

El costo podría variar según la tasa de cambio representativa y se espera que aumente los próximos años según los datos del Índice de Precios al Consumidor IPC de Estados Unidos.

Es posible que algunos viajeros podrán obtener un reembolso. El proyecto de ley establece que la Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, “podrá reembolsar a un extranjero la tarifa requerida, si dicho extranjero demuestra que cumplió con todas las condiciones de la visa de no inmigrante”.

Las condiciones enumeradas incluyen no aceptar empleo mientras se encuentre en Estados Unidos y no extender la estadía. Sin embargo, el texto del proyecto de ley no especifica cómo podría ser el proceso de reembolso para un turista que desee reclamar la tarifa de $250.

Polémica por el nuevo impuesto

Las autoridades turísticas estadounidenses argumentan que cualquier cosa que dificulte o encarezca la visita a Estados Unidos puede disuadir a un gran número de visitantes.

Según la administración de Comercio Internacional, los visitantes internacionales gastaron $254 mil millones de dólares en bienes y servicios relacionados con viajes y turismo en Estados Unidos en 2024.

Sin embargo, un estudio reciente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que analizó el impacto económico del turismo en 184 países, reveló que Estados Unidos era el único país que se pronostica una disminución del gasto de los visitantes internacionales en 2025.

“Mientras otras naciones les dan la bienvenida, el gobierno estadounidense anuncia que está cerrado”, dijo Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del WTTC.

Como resultado, según expertos, la industria turística estadounidense podría perder $29 mil millones de dólares en ingresos por turismo este año. La nueva tasa de integridad de visas añadirá 250 dólares a la factura de viaje de un turista.

“Estas tarifas no se reinvierten en mejorar la experiencia de viaje y no hacen más que desalentar las visitas en un momento en que los viajeros extranjeros ya están preocupados por la experiencia de bienvenida y los altos precios”, aseguró Geoff Freeman, presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA), en un comunicado.

En marzo, la FIFA proyectó que la Copa Mundial de 2026 generaría $30.500 millones de dólares en producción económica en Estados Unidos, según un análisis de OpenEconomics (OE). Sin embargo, esa cifra se basó en el supuesto de que Estados Unidos experimentaría una afluencia de visitantes extranjeros que llenaría estadios y hoteles, es decir, que podría disminuir considerablemente con la implementación de este nuevo impuesto.