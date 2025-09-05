Córdoba busca en Corea del Sur el impulso definitivo para su megaproyecto de Parque Biotecnológico

Montería

En el marco de una misión internacional en Asia, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, avanza en la agenda destinada a captar apoyo y financiación para el Parque Biocultural, Científico y Tecnológico de Córdoba.

La estrategia se centra en establecer alianzas con entidades estratégicas de Corea del Sur, nación reconocida por su liderazgo en innovación y desarrollo de polos tecnológicos.

La gira incluye reuniones con instituciones de gran relevancia como KEITI, KIND y Pangyo Techno Valley, con el objetivo expreso de fortalecer las capacidades de gestión y conseguir acuerdos de cofinanciación para el ambicioso proyecto.

El Parque Córdoba, concebido como un detonante de la competitividad dentro de la Agenda Córdoba 2052, representa una apuesta por un modelo económico sostenible que integra la innovación tecnológica con la identidad cultural.

Su planificación contempla la construcción del primer Edificio Biocultural y de Innovación, un espacio diseñado específicamente para fusionar la ciencia y la tecnología moderna con los saberes ancestrales. La visión final es proyectar al departamento como un referente regional en bioeconomía e industrias creativas para toda América Latina.

Con cooperación internacional

El financiamiento total del proyecto está calculado en 78.333 millones de pesos. La estructura de recursos prevé que el 64% de esta suma provenga de cooperación internacional y aportes del sector privado, mientras que el restante 36% sería cubierto con recursos públicos de origen local.

Es precisamente esta necesidad de capital externo lo que convierte a Corea del Sur en un socio estratégico clave, dada su probada experiencia en el desarrollo y operación de parques tecnológicos de talla mundial, como el Techno Valley de Daejeon, que sirve de modelo de inspiración para la iniciativa cordobesa.

Durante las reuniones, el mandatario regional expuso los pormenores del plan y la oportunidad que representa para inversionistas y socios tecnológicos. El gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó la trascendencia del proyecto, afirmando que “el Parque Córdoba será el motor que articule ciencia, cultura y tecnología para que nuestra región pase de una economía extractiva a una economía del conocimiento”.

Resaltando el propósito de la misión, añadió: “Con Corea del Sur esperamos avanzar en alianzas estratégicas para hacer de este sueño una realidad”.

La gestión en tierra surcoreana busca materializar estos acuerdos de cooperación, considerados vitales para la ejecución de un proyecto que pretende redefinir el futuro productivo de Córdoba.