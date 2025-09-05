Conozca los 3 mejores parques en Medellín según la IA: Planes desde $0 pesos hasta $67.000 COP

Según un informe publicado por Migración Colombia, entre enero y mayo llegaron al país cerca de 1,9 millones de visitantes internacionales. Aquí también se reveló que luego de la pandemia de Covid-19, el turismo en Colombia no solo se recuperó, sino que también sobrepaso sus niveles históricos.

Los principales destinos de estos viajeros, son Bogotá, Antioquia y Bolívar. Siendo la capital el lugar de llegada del 34% de los visitantes, seguido de Medellín con el 25% y Cartagena con el 20%. Este ránking es completado con Valle del Cauca y San Andrés.

En relación con esto, el Sistema de Inteligencia Turística, reveló que en el primer semestre del año, se fortaleció el turismo en la capital antioqueña, pues aumentaron un 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, de los más de 950.000 turistas que recibió el aeropuerto Jose María Córdova, el 60% eran visitantes no residentes de la región o turistas extranjeros. Lo que es reflejo de que Medellín se ha constituido como un destino de gran importancia a nivel mundial.

Por tal razón, le traemos los tres mejores parques para visitar en Medellín, según la inteligencia artificial, que puede hacer en estos sitios y qué costo tiene.

Ranking de parques según la IA

Jardín Botánico de Medellín

Este lugar tiene como objetivo promover un espacio de convivencia, ligado a estrategias de educación y cultura en torno a la biodiversidad y la relación del ser humano con su medio natural. En este lugar, se puede visitar la Casa de las Mariposas, que es un ecosistema construido que se asemeja a las condiciones de un entorno tropical para albergar y exhibir mariposas vivas. El ingreso a este lugar tiene un costo de 7.000 pesos colombianos o cerca de $1,75 dólares.

Aquí, también se puede visitar el sendero de plantas prehistóricas, un lugar donde se encuentran cerca de 25 especies de plantas tanto nativas como incorporadas en un estado de conservación. La entrada a este lugar tiene un valor de 5.000 pesos colombianos o $1.25 dólares.

Es importante resaltar que a pesar del costo que tiene el ingreso a estos lugares, el ingreso al Jardín Botánico de Medellín es totalmente gratis.

Parque Explora

El Parque Explora es un museo interactivo de ciencias, el cual cuenta con un planetario, un taller público de experimentación y un acuario educativo enfocado a la conservación animal. Donde habitan numerosas especies de animales víctimas de tráfico ilegal.

Este parque se encuentra ubicado en un sitio donde anteriormente se ubicaba un basurero de una zona estigmatizada, así que el parque también es considerado un símbolo de transformación social.

Los precios de este lugar para visitantes colombianos va desde los 29.000 pesos hasta los 67.000 si se desea ingresar al planetario, mientras que para extranjeros, los precios van desde 36.000 pesos ($9,00 dólares) hasta 83.000 pesos colombianos ($20,79 dólares).

Parque Arví

El parque Arví además de ser un parque público, es una gran reserva natural de 1761 hectáreas de bosque que abarca municipios como Bello, Copacabana, Guarne y Medellín.

Este lugar es una alternativa de turismo ecológico sostenible que tiene como objetivo el desarrollo de las comunidades y contribuir a la reversión del cambio climático mundial. Aquí se pueden realizar diferentes rutas de senderismo y actividades al aire libre.

El costo de ingreso a este parque es de 20.000 pesos para colombianos y 30.000 pesos o $7.51 dólares para extranjeros.

