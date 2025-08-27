Taller de Fortalecimiento de Destino en Cartagena contó con 180 operadores turístico

Con éxito se llevó a cabo el Taller de Fortalecimiento de Destino DestinationNEXT, un espacio diseñado para construir de manera conjunta la hoja de ruta del turismo en Cartagena, mediante un mapa estratégico orientado a la próxima generación de Organizaciones de Destino.

El evento, realizado en el Claustro de Las Ánimas del Centro de Convenciones de Cartagena, contó con la participación activa de más de 180 representantes del sector turístico, quienes aportaron su experiencia y liderazgo para fortalecer la visión de Cartagena como un destino de talla mundial. Es la primera vez que toda la cadena de valor del turismo en La Heroica se reúne para trabajar colectivamente en beneficio del sector.

La secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño Zurek, dio la bienvenida al taller, resaltando la importancia del trabajo articulado para que la transformación de la ciudad sea posible, a través de espacios como DestinationNEXT que permite alinear voluntades con las tendencias globales de innovación, sostenibilidad y gobernanza colaborativa.

“Hoy nos convoca un propósito trascendental: construir juntos la hoja de ruta del turismo del futuro en Cartagena, una ciudad que no se conforma con ser un destino de encanto, sino que se proyecta como una superciudad turística, global y en transformación”, afirmó Londoño Zurek.

Durante su intervención, la secretaria de Turismo destacó las cifras que consolidan a Cartagena como uno de los destinos más importantes de América Latina. En 2024, la ciudad movilizó más de 7,5 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 16,5% frente al año anterior. Para 2025, las proyecciones apuntan a superar los 7,8 millones de pasajeros.

“Solo en lo corrido de este año hemos recibido casi medio millón de visitantes internacionales, con un crecimiento promedio del 15%. Nuestro turismo internacional se fortalece cada día, y el impacto de la conectividad aérea es evidente”, agregó Londoño Zurek.

¿Qué es DestinationNEXT?

DestinationNEXT es una iniciativa global desarrollada por Destinations International que ofrece a los destinos turísticos una metodología clara para evaluar su nivel de desarrollo y proyectar su crecimiento.

Esta herramienta combina el análisis de las principales tendencias mundiales que impactan al turismo con un diagnóstico participativo del territorio, involucrando a representantes de todos los sectores: público, privado, académico y comunitario.

A través de esta evaluación se identifican, con precisión, los retos y oportunidades en aspectos clave como sostenibilidad, innovación, gobernanza, infraestructura y experiencia del visitante. El resultado es una radiografía que permite conocer el estado actual del destino y definir la ruta que debe seguir para fortalecer su competitividad.

Más que un simple estudio, DestinationNEXT funciona como una hoja de ruta estratégica que orienta la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, garantizando que todos los actores del ecosistema turístico trabajen bajo una misma visión de futuro. En ciudades como Cartagena, su implementación constituye un paso decisivo hacia un turismo responsable, sostenible y alineado con las tendencias internacionales.

Desde la Secretaría de Turismo agradecemos a todos los empresarios, líderes comunitarios, gremios, Grupo Heroica y a los aliados internacionales como la CAF, MMGY Next Factor y Destinations International, por hacer posible la realización de este taller.