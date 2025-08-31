Este municipio en Colombia parece “congelado” en el tiempo: está a tres horas de Bogotá

Hay pueblos en Colombia que se caracterizan por tener detalles particulares. Esto los convierte en destinos muy atractivos para ser visitados por nacionales y extranjeros. Uno de ellos, se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, el cual recibe a muchos turistas en épocas puntuales del año como la Semana Santa.

Según cifras de la Gobernación de Boyacá, cerca de un millón de personas eligieron al departamento como el principal destino para viajar en esta época del año. Esto se debe en parte al diseño que manejan las casas y edificaciones de algunos de sus municipios, ya que conservan el estilo colonial que se manejaba hacia el siglo XVII.

Precisamente, hay uno que se distingue por mantener en buen estado sus construcciones, por lo que da la apariencia de haber estado “congelado” en el tiempo: este es el municipio de Monguí, el cual se encuentra a unos 97 kilómetros de Tunja, la capital de Boyacá.

¿Por qué es popular Monguí?

La fundación de Monguí se remonta hacia el año 1601, cuando fue fundado por conquistadores españoles. Desde ese entonces, el estilo colonial de sus edificaciones se ha mantenido con el paso del tiempo, lo que lo ha convertido en un importante centro comercial y cultural en el departamento: “Visitar Monguí es como hacer un viaje al pasado, donde la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía”, reseña el portal Colombia Travel.

En este caso, los visitantes podrán apreciar sus casas de teja, balcones de madera y plazas encantadoras. Uno de sus puntos de interés es el Puente de Calicanto, el cual se construyó con el objetivo de conectar diferentes zonas de Monguí y de facilitar en la época colonial el traslado de las piedras necesarias para la construcción de la basílica y el convento.

“En la Nueva Granada, durante el periodo colonial, las limitaciones económicas no permitieron la construcción de puentes en piedra de mayores dimensiones; esta construcción alberga gran valor histórico y es uno de los principales turísticos de Monguí”, reseña la Secretaría de Turismo de Boyacá.

Monguí cuenta con una tradición artesanal

Más allá de contar con calles de tipo colonial, Monguí también se caracteriza por ser un centro de fabricación de balones de fútbol, una tradición que ha ayudado a sostener a cientos de familias desde la década de los años 1930. Este factor lo ha llevado a ser incluido en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia por parte del Ministerio de Cultura.

Por otra parte, la confección de los balones también ha tenido una fuerte demanda en Venezuela y Centroamérica, donde se exportan en promedio unos 300.000 cada año.

¿Cómo llegar a Monguí?

Monguí se encuentra aproximadamente a unos 222 kilómetros de Bogotá. Entretanto, el viaje dura más de tres horas tomando la vía que conduce a Tunja para llegar a municipios como Duitama y Sogamoso.

Por otra parte, hay diferentes actividades que se pueden realizar en su estancia en este municipio. Una de ellas, es la visita a su centro histórico, además de apreciar el paisaje del Páramo de Ocetá y de ir a las fábricas donde se producen los balones que le han dado fama a lo largo de su historia.