Cartagena será un destino turístico de clase mundial con DestinationNEXT

Durante tres jornadas de trabajo, la ciudad de Cartagena se convirtió en escenario de la implementación de DestinationNEXT, una innovadora metodología internacional que permite a los destinos turísticos analizar su competitividad, identificar retos y definir estrategias de transformación hacia un turismo sostenible e innovador.

El proceso, liderado por la Alcaldía de Cartagena, a través de Secretaría de Turismo y Cooperación Internacional, contó con la participación de más de 250 representantes del sector público, privado, académico y comunitario, así como con el apoyo de aliados nacionales e internacionales.

Un diagnóstico participativo para construir el futuro

En la primera jornada, realizada en el Claustro de Las Ánimas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, se llevó a cabo un ejercicio de diagnóstico colectivo en el que se definió la hoja de ruta del turismo de La Heroica. El encuentro permitió identificar oportunidades en materia de sostenibilidad, innovación, infraestructura y experiencia del visitante, consolidando una visión compartida para el desarrollo turístico de la ciudad.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, destacó que “Cartagena no solo se proyecta como un destino de encanto, sino como una superciudad turística, global y en transformación, capaz de responder a las tendencias internacionales de sostenibilidad e innovación”.

Tripadvisor y la importancia de la reputación digital

El segundo día tuvo como eje la gestión de la reputación digital, con el seminario “Reputation Management: Herramientas y estrategias para potenciar tu empresa y a Cartagena”, impartido por Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más influyentes del mundo.

Los participantes recibieron herramientas prácticas para fortalecer la confianza de los viajeros, gestionar reseñas en línea y aprovechar el ecosistema digital como una ventaja competitiva, mejorando así la imagen global de Cartagena como destino.

Resultados y compromiso del sector

En la jornada final se socializaron algunos de los principales resultados y desafíos a más de 50 líderes del sector turismo de Cartagena, reafirmando el compromiso de la ciudad por avanzar hacia un turismo responsable, innovador y articulado entre lo público y lo privado.

Este proceso fue posible gracias al respaldo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, así como de aliados internacionales como MMGY Next Factor y Destinations International, además del acompañamiento de Grupo Heroica (Centro de Convenciones Cartagena de Indias), el Hotel Intercontinental y la Cámara de Comercio de Cartagena.

“Este taller no solo nos deja un diagnóstico claro, sino también una hoja de ruta estratégica que nos permitirá fortalecer la competitividad de Cartagena y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para todos los actores del sector”, concluyó Londoño Zurek.