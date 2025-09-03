Este es el municipio más extenso de Colombia: es más largo que 27 departamentos

En Colombia existe una amplia variedad de municipios que cuentan con detalles particulares por sus paisajes, su clima o las actividades que se pueden llevar a cabo. En muchos de estos casos, se convierten en destinos populares para ser visitados por propios y extranjeros durante los días de descanso.

De acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), hay un total de 1.101 municipios distribuidos en el país. Más allá de esto, existe uno que cuenta con la particularidad de más largo a nivel nacional. Se trata de Cumaribo, uno de los cuatro que componen el departamento de Vichada.

Este municipio llega a ocupar aproximadamente un 65% de la superficie de Vichada, pues tiene un estimado de 65.193 kilómetros cuadrados. Además, llega a superar por sí solo a 27 departamentos en Colombia en este aspecto. Las otras excepciones son Guainía, Meta, Caquetá y Amazonas.

¿Dónde se encuentra Cumaribo?

Al igual que Vichada, Cumaribo es una zona especialmente rural. Sin embargo, cuenta con una buena vista al atardecer. Además, es el único que llega a limitar con los otros tres municipios del departamento, ya que Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, se encuentran ubicados hacia el norte.

Por otra parte, limita hacia el sur con los departamentos de Guainía y Guaviare, al occidente con Meta y al este con Venezuela. Mientras que su temperatura promedio está entre los 27 y los 30 grados centígrados.

Si bien es uno de los municipios menos habitados en Colombia, con algo más de 73.000 habitantes, Cumaribo se caracteriza por ser una región rica en recursos hídricos, tal como sucede en la Orinoquía. Asimismo, se encuentra ubicado el Parque Nacional Natural El Tuparro, el cual se ha convertido en le hogar de varias especies de primates.

¿Cuándo fue declarado Cumaribo como municipio?

Cumaribo fue descubierto por primera vez en la época colonial cuando los conquistadores españoles llegaron a sus tierras. Por ese entonces, vivían diferentes comunidades indígenas que al día de hoy subsisten en su territorio. No obstante, la Ley 314 de 1996 lo estableció como municipio el 22 de noviembre de ese año tras ser segregado de Puerto Carreño, la capital de Vichada.

Por otra parte, este municipio se caracteriza por sus cultivos de palma de aceite y plátano. Asimismo, cuenta con un sector agropecuario fuerte, donde se producen casi 40.000 cabezas de ganado bovino.

¿Cómo se puede llegar a Cumaribo?

Hay diferentes formas de llegar a Cumaribo. Una de ellas, es por medio de carretera. Sin embargo, un viaje desde Bogotá puede demorar más de 15 horas. Mientras que desde Puerto Carreño son más de 17 horas, teniendo en cuenta la extensión que tiene el departamento de Vichada.

También es posible llegar al municipio por medio de la navegación fluvial desde el río Vichada. Asimismo, cuenta con su propio aeropuerto, por lo que es posible viajar de forma aérea desde Bogotá o Villavicencio. En el primer caso, el trayecto se demora algo más de una hora y media.