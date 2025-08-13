Ejército israelí aprueba plan para nueva ofensiva ante autorización para tomarse Ciudad de Gaza

FOTODELDIA Ramat Gan (Israel), 14/06/2025.- Una bandera israelí colocada sobre un vehículo dañado tras el impacto de un misil en una zona residencial de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, este sábado. El ejército israelí afirmó que Irán lanzó decenas de misiles y drones hacia Israel, algunos de los cuales fueron interceptados. EFE/ABIR SULTAN / ABIR SULTAN ( EFE )

Los detalles revelados sobre este plan aún son casi nulos, sin embargo hay varios detalles para tener en cuenta que pudieron influir en la planeación de esa estrategia.

Primero, esto se da días después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la toma de Ciudad de Gaza, la principal aglomeración del territorio palestino.

Y la aprobación del plan se conoce horas después de que Hamás anunció que una delegación del movimiento islamista llegó a El Cairo para “conversaciones preliminares” con autoridades egipcias sobre una tregua temporal.

Lo que hasta el momento se conoce del plan del primer ministro Benjamín Netanyahu es que sería por fases, pero inicialmente se enfocaría sólo en la Ciudad de Gaza.

Netanyahu también tendría un plazo flexible para el inicio de la operación, pues no hay un calendario concreto aún, lo que le permite a los negociadores avanzar en un nuevo intento de tregua entre Hamás e Israel que es lo que en este momento intentan hacer Egipto y Catar.

Según la Defensa Civil de Gaza, los bombardeos aéreos israelíes se han intensificado los últimos días. La ofensiva israelí ha matado al menos 61.599 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.

Netanyahu dice que Israel permitirá a los palestinos salir de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, en momentos en que el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Netanyahu defendió sus políticas bélicas en una entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días.

“No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News.

Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, indicó el primer ministro, al citar los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.