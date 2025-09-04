Un policía muerto y tres civiles heridos dejó un ataque con drones en El Patía, Cauca

Patía, Cauca

Un subintendente de policía muerto y tres civiles heridos dejó un ataque con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Patía, Cauca.

Integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ habrían lanzado los artefactos explosivos contra la Subestación de Policía ubicada en el corregimiento de Piedra Sentada.

En el hecho fue asesinado el subintendente Yeiner Lucumí Caracas, de 34 años. El uniformado fue remitido a la ciudad de Popayán, donde horas después falleció debido a la gravedad de las heridas.

Otras tres personas resultaron lesionadas por esquirlas y son atendidas en el hospital local de El Bordo, Patía.

El alcalde del Patía, Jhon Jairo Fuentes, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que se adelanten acciones de seguridad por los reiterados ataques contra la fuerza pública en esta localidad. “Primero nos atacaron con drones en la subestación de El Bordo, donde hirieron a cuatro patrulleros; luego un ataque con explosivos contra una unidad del ejército que se dirigía hacia la cordillera del Patía y finalmente este lamentable hecho donde muere el policía”.

El mandatario agregó que en el municipio tienen presencia distintos actores armados que constantemente permanecen en disputa. “Allí hay presencia de las disidencias de las Farc, el Eln y la Segunda Marquetalia”.

Horas antes, dos militares y un civil resultaron heridos por la activación de un vehículo cargado con explosivos en zona rural del municipio.

