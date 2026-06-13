Capturado ‘El Keiner’ con una pistola en el barrio Paseo de Bolívar de Cartagena

En el marco de las acciones operativas contra el porte ilegal de armas y el hurto, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un hombre en la zona noroccidental de la ciudad.

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El procedimiento tuvo lugar en la calle 44, del barrio Paseo de Bolívar, durante labores de verificación y control adelantadas por las patrullas de vigilancia en horas de la noche. En el sitio fue capturado un sujeto de 21 años, conocido como ‘Keiner’, oriundo de Montería, a quien se le encontró en su poder una pistola calibre 9 milímetros, con un cartucho.

El capturado al ver las patrullas de vigilancia salió corriendo, pero fue interceptado cuadras más adelante. Al parecer, pretendía cometer un hurto en el sector.

Tanto el capturado como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 503 personas e incautado 319 armas de fuego, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“Continuamos fortaleciendo las acciones contra la delincuencia en toda la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y colaborar para lograr la judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, manifestó el oficial.