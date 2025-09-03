“Están comprando 3 mil drones para atacar la Fuerza Pública en el Valle”, advirtió la gobernadora

“Hemos comprado algunos drones y ahora le vamos a comprar para la Armada. Pero realmente no tenemos los recursos para darle tantos antidrones a nuestra Fuerza Pública", dijo Dilian Francisca Toro.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, denunció que las disidencias de las Farc están comprando tres mil drones para perpetrar más atentados contra la Fuerza Pública en el departamento, según una información obtenida por los entes de investigación.

Ante esta amenaza, la mandataria exigió inversión nacional en seguridad ya que no se cuenta con los recursos para darle tantos antidrones a la Fuerza Pública.

La gobernadora recordó que con recursos de la tasa para la seguridad, la gobernación ha contribuido al fortalecimiento de la Fuerza Pública.

“Hemos comprado algunos drones y ahora le vamos a comprar para la Armada. Pero realmente no tenemos los recursos para darle tantos antidrones a nuestra Fuerza Pública. Entonces creo que es fundamental y hay que estar muy presente en el presupuesto nacional para que se le pueda aumentar los recursos a la Fuerza Pública”.

“No podemos escondernos”

“Nosotros no podemos amilanarnos, no podemos escondernos, aquí tenemos que darles la cara a los delincuentes y echar para adelante, porque de lo contrario, va a ser muy difícil. Estamos en ese proceso, pero es muy importante decir que no sólo debe haber plata para inteligencia, también, para tener tecnología y fortalecer capacidades de la Fuerza Pública”, agregó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reitero que es fundamental en el presupuesto nacional se le pueda aumentar los recursos a la Fuerza Pública.