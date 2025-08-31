Ataque con drones explosivos deja tres policías heridos en El Bordo, Cauca

Colombia

En las primeras horas de este domingo, la estación de Policía del municipio de El Bordo, en el departamento del Cauca, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos, dejando como saldo tres uniformados heridos, uno de ellos en estado crítico.

El ataque se produjo en una zona céntrica del municipio, ya que la estación de Policía se encuentra ubicada justo frente a la sede de la Alcaldía, lo que incrementa el riesgo para la población civil.

De acuerdo con reportes preliminares, el uniformado herido de gravedad fue trasladado de inmediato a la ciudad de Popayán, donde recibe atención médica especializada en el Hospital San José.

Los otros dos policías, con lesiones de menor gravedad, fueron auxiliados por sus compañeros y se encuentran en observación en el hospital local de El Bordo.

La zona permanece acordonada, mientras unidades de la fuerza pública desarrollan operaciones para asegurar el área e investigar a los posibles responsables del atentado. Hasta el momento, ninguna organización armada se atribuye este ataque.