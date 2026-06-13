23 parlantes incautados en el Centro Histórico de Cartagena

Como parte de las acciones encaminadas a consolidar un Centro Histórico más organizado, seguro y amigable para residentes, comerciantes y turistas, la Policía Nacional realizó la entrega formal a la Oficina de Espacio Público de veintitrés (23) parlantes incautados durante diferentes procedimientos de control realizados en este importante sector de la ciudad.

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Las incautaciones fueron efectuadas en aplicación de la Ley 1801 de 2016, “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, específicamente del artículo 33, numeral 1, literal b, relacionado con comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas mediante la generación de ruido o sonido que perturba la convivencia.

Los equipos de amplificación sonora eran utilizados de manera indebida en espacios públicos, generando contaminación auditiva y afectando la tranquilidad de residentes, comerciantes y visitantes. Asimismo, algunos de estos elementos eran empleados para abordar de manera insistente a turistas mediante interpretaciones musicales y otras acciones que generaban incomodidad e intimidación, con el propósito de obtener beneficios económicos.

La entrega de los elementos se realizó mediante acta formal a la Oficina de Espacio Público de la Alcaldía Distrital de Cartagena, reafirmando el trabajo articulado entre las autoridades para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y promover entornos más seguros, ordenados y respetuosos para todos.

La Policía Nacional continuará desarrollando controles y actividades preventivas que contribuyan a la preservación del orden, la tranquilidad y el disfrute adecuado de los espacios públicos en el Centro Histórico de Cartagena. Aseguro el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.