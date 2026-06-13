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13 jun 2026 Actualizado 03:01

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3.500 Uniformados la Policía de Cartagena fortalecen la seguridad durante el puente festivo

Se espera que durante este puente festivo ingresen a la ciudad más de 90 mil ciudadanos de diferentes partes del país y del mundo

3.500 Uniformados la Policía de Cartagena fortalecen la seguridad durante el puente festivo

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Cartagena
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Con motivo del puente festivo del “Sagrado Corazón de Jesús”, la Policía Nacional desplegara un amplio dispositivo de seguridad y acompañamiento para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes que disfrutarán de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

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Más de 3.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán comprometidos con la seguridad durante este fin de semana festivo, reforzando las acciones de vigilancia, prevención y control en playas, balnearios, muelles, sector del Centro Histórico, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, La Boquilla, las Islas del Rosario y demás sitios de alta afluencia de turistas.

De igual manera, el dispositivo de seguridad se extenderá a la Terminal de Transportes de Cartagena y al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde se espera el transporte de más de 90 mil viajeros, es por esto por lo que uniformados brindarán acompañamiento permanente, fortalecerán las labores de prevención y orientación, y mantendrán presencia institucional para garantizar un ingreso y salida seguros de quienes visitan la ciudad durante este puente festivo.

El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional lidera este despliegue institucional, brindando acompañamiento permanente a turistas nacionales y extranjeros mediante la presencia de uniformados en las diferentes Zonas de Atención Policial y Zonas Seguras, con el propósito de prevenir la comisión de delitos, fortalecer la convivencia ciudadana y ofrecer atención oportuna ante cualquier requerimiento.

Como parte de esta estrategia, los uniformados también desarrollarán campañas de prevención y sensibilización dirigidas a visitantes, operadores turísticos y comerciantes, promoviendo el autocuidado, el respeto por las normas de convivencia, la protección del patrimonio histórico y cultural, así como el uso de servicios turísticos legalmente establecidos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque invita a la ciudadanía y a los turistas a disfrutar de este puente festivo de manera responsable, mantener siempre bajo supervisión sus pertenencias, proteger sus objetos personales, utilizar operadores turísticos autorizados, atender las recomendaciones de las autoridades y denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o informando a la patrulla más cercana.

Con este importante despliegue operativo y preventivo, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos, trabajando de manera articulada para que Cartagena continúe siendo un destino turístico seguro, organizado y confiable durante el puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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