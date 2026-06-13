3.500 Uniformados la Policía de Cartagena fortalecen la seguridad durante el puente festivo

Con motivo del puente festivo del “Sagrado Corazón de Jesús”, la Policía Nacional desplegara un amplio dispositivo de seguridad y acompañamiento para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes que disfrutarán de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

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Más de 3.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán comprometidos con la seguridad durante este fin de semana festivo, reforzando las acciones de vigilancia, prevención y control en playas, balnearios, muelles, sector del Centro Histórico, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, La Boquilla, las Islas del Rosario y demás sitios de alta afluencia de turistas.

De igual manera, el dispositivo de seguridad se extenderá a la Terminal de Transportes de Cartagena y al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde se espera el transporte de más de 90 mil viajeros, es por esto por lo que uniformados brindarán acompañamiento permanente, fortalecerán las labores de prevención y orientación, y mantendrán presencia institucional para garantizar un ingreso y salida seguros de quienes visitan la ciudad durante este puente festivo.

El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional lidera este despliegue institucional, brindando acompañamiento permanente a turistas nacionales y extranjeros mediante la presencia de uniformados en las diferentes Zonas de Atención Policial y Zonas Seguras, con el propósito de prevenir la comisión de delitos, fortalecer la convivencia ciudadana y ofrecer atención oportuna ante cualquier requerimiento.

Como parte de esta estrategia, los uniformados también desarrollarán campañas de prevención y sensibilización dirigidas a visitantes, operadores turísticos y comerciantes, promoviendo el autocuidado, el respeto por las normas de convivencia, la protección del patrimonio histórico y cultural, así como el uso de servicios turísticos legalmente establecidos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque invita a la ciudadanía y a los turistas a disfrutar de este puente festivo de manera responsable, mantener siempre bajo supervisión sus pertenencias, proteger sus objetos personales, utilizar operadores turísticos autorizados, atender las recomendaciones de las autoridades y denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o informando a la patrulla más cercana.

Con este importante despliegue operativo y preventivo, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos, trabajando de manera articulada para que Cartagena continúe siendo un destino turístico seguro, organizado y confiable durante el puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús.