Pronóstico de incremento de vientos y lluvias durante el puente festivo en el Caribe / Rudolph Brown

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informa a los medios de comunicación, autoridades territoriales y ciudadanía en general que como resultado de las condiciones marítimas adversas asociadas al fortalecimiento del gradiente de presión entre los sistemas de alta presión subtropical del Atlántico y la baja presión, ubicada sobre el norte de Suramérica, así como al tránsito de ondas tropicales, se presenta la actualización de las condiciones meteomarinas previstas para los próximos días en la región Caribe colombiana. Estas condiciones tendrán incidencia en las jurisdicciones de Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Puerto Bolívar, Riohacha, San Andrés, Providencia y Santa Marta.

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Entre el viernes 12 y el martes 16 de junio de 2026 se prevé un incremento de la nubosidad, lluvias moderadas y actividad eléctrica aislada, principalmente sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sectores de Bolívar, Córdoba, Sucre y el Golfo de Urabá.

En el mar Caribe se espera, adicionalmente, una intensificación de los vientos provenientes del este y noreste, con velocidades de hasta 53 km/h y alturas de ola de hasta 4 metros. Las condiciones más significativas se registrarían durante el sábado 13 y el domingo 14 de junio, especialmente en los sectores oriental, central y occidental de la cuenca Caribe, manteniéndose durante todo el fin de semana.

Para el litoral norte se estiman vientos de dirección este-noreste entre 37 y 44 km/h y alturas de ola entre 3,2 y 3,9 metros. En el litoral central se prevén vientos de dirección este-noreste entre 42 y 53 km/h y olas entre 3,1 y 3,6 metros. Los valores más altos se presentarían durante el sábado 13 y el domingo 14 de junio.

Entre tanto, para el litoral sur se prevén vientos de dirección noreste entre 24 y 27 km/h y alturas de ola entre 2,0 y 2,1 metros, con pocas variaciones durante el período de pronóstico.

Para la zona insular se esperan vientos de dirección noreste entre 29 y 33 km/h y alturas de ola entre 2 y 3 metros, siendo el domingo 14 de junio el día de mayor influencia.