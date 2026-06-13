Se inicia operación oficial del sistema de coches sostenibles en Cartagena

En total, son más de 150 familias beneficiarias, anteriormente vinculadas a los caballos cocheros, las que ahora tendrán ingresos dignos, con las 60 nuevas carrozas eléctricas a su completa disposición, tras la finalización del proceso de transición de vehículos de tracción animal hacia coches autónomos y con tarifas dispuestas para el público. Se marca así el inicio oficial de la operación de un sistema sostenible.

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En un acto histórico llevado a cabo en el recientemente inaugurado epicentro del deporte, la recreación y el bienestar de las mascotas, Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, encabezó la entrega simbólica de llaves de 60 carrozas eléctricas —adquiridas previamente por el Distrito— y que cierra así el plan piloto de paseos gratuitos que venía siendo implementado desde el pasado 30 de diciembre de 2025.

En total, son más de 150 familias beneficiarias, anteriormente vinculadas a los caballos cocheros, las que ahora tendrán ingresos dignos, con las 60 nuevas carrozas eléctricas a su completa disposición, tras la finalización del proceso de transición de vehículos de tracción animal hacia coches autónomos y con tarifas dispuestas para el público.

Cabe destacar que, de los 62 vehículos sostenibles, son 60 los que ahora tienen como sus beneficiarios directos a los integrantes de la Asociación de Cocheros de Cartagena y algunos de los conductores formados por el Distrito que participaron en el plan piloto gratuito; mientras que dos de las carrozas eléctricas continuarán siendo propiedad del Distrito como un activo de ciudad para la promoción del turismo y otros escenarios estratégicos de Gobierno.

El emotivo acto se llevó a cabo en el Patio Taller de Carrozas Eléctricas Chambacú y su punto de carga que, muy pronto, será inaugurado de manera oficial por el alcalde Dumek Turbay como un espacio inédito donde, de manera segura y sostenible, permanecerán resguardados los vehículos después de cada jornada de trabajo.

El patio taller y su estación de carga para las carrozas eléctricas, cuyas obras se desarrollaron a través de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y gerenciadas integralmente por Edurbe, será un epicentro de carga solar con 244 paneles fotovoltaicos y una capacidad para cargar hasta 60 baterías de manera simultánea, tras una inversión por el orden de los $7.000 millones

“Todo esfuerzo siempre tiene su gratificación y sus buenos resultados. Lo que nunca se hizo en Cartagena, ponderar a los animales y demostrar que sí se podía mantener la actividad y su aura colonial de una forma sostenible, ya lo logramos junto a todos los actores involucrados. Cada coche eléctrico es bienestar para una familia, pues desde mañana serán 150 de ellas las que comenzarán a generar sus ingresos; y por eso digo que hay proyectos de proyectos, y este, sin dudas, lo tengo en el corazón”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Cada coche eléctrico cuenta con tecnología GPS, lo que permitirá monitorear en tiempo real los recorridos, optimizar la operación y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del sistema.

Adicionalmente, la sede dispondrá de personal especializado para brindar acompañamiento permanente a los conductores durante el proceso de adaptación al nuevo modelo operativo, así como soporte técnico para el mantenimiento, monitoreo y atención de cualquier requerimiento asociado al funcionamiento de los vehículos y sus baterías.

Tarifas, corredores, estaciones y horarios para disfrute de los coches eléctricos

Tras un proceso de capacitación que contó con toda la articulación del Distrito, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), los conductores seleccionados para prestar el servicio de paseos turísticos en carrozas eléctricas estarán ubicados en corredores estratégicamente definidos en el Centro Histórico.

El Distrito implementó la operación de coches eléctricos a través de un recorrido que integra puntos autorizados, de embarque y desembarque, que son los siguientes: Baluarte Santo Domingo, La Serrezuela, el Parque Bolívar, la Plaza de San Pedro Claver, la Plaza de los Coches, la Plaza de San Diego, el Corredor Histórico de Cartagena (Parque de la Marina) y el Plaza de la Aduana, garantizando una experiencia turística integral por los principales atractivos culturales y patrimoniales de la ciudad.

Los recorridos funcionarán en un horario continuo de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., ofreciendo dos modalidades de servicio: recorrido largo y corto, con tarifas que establecidas por la misma asociación. Asimismo, se ha dispuesto el Taller de Carrozas Eléctricas Chambacú como punto oficial de recarga y parqueo de los vehículos, asegurando eficiencia operativa, organización logística y sostenibilidad ambiental en la prestación del servicio.

De acuerdo con la presentación informativa de tarifas sugeridas para operación turística en carrozas eléctricas, dada a conocer al DATT por los ahora prestadores de ese servicio, los precios son los siguientes, según la temporada:

Temporada baja:

-Paseo corto (30 minutos): $170.000

-Paseo largo (1 hora): $300.000

Temporada alta:

-Paseo corto (30 minutos): $200.000

-Paseo largo (1 hora): $350.000

Servicios especiales

Servicios privados, turísticos, corporativos y eventos especiales:

-Tarifa referencial por hora: Desde $300.000, en horario desde las 9: 00 a.m. a 11:00 p.m.

Cabe resaltar que la implementación de carrozas eléctricas en Cartagena es una realidad gracias a acciones integrales, en cabeza del alcalde Dumek Turbay, que permitieron la reubicación de las familias que habitaban en muy precarias condiciones en el sector Las Pesebreras en Chambacú y que hoy disponen de un techo digno en diversos puntos de la ciudad. Ello, a través de acciones articuladas entre la Secretaría del Interior, Corvivienda y el Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero.

Como parte fundamental, con el Decreto 2296, implementado por el Distrito desde el 29 de diciembre de 2025, quedó en firme la prohibición del uso de los caballos cocheros en la ciudad. En paralelo, a través de la Unidad Técnica de Asistencia Agropecuaria (Umata), se apalancó el proceso de adopción de los 120 equinos que anteriormente halaban los pesados coches y que pasaron a ser adoptados en distintos lugares del país.

Este gran proyecto ha sido posible gracias al trabajo articulado de múltiples entidades distritales, lideradas por la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), y con la participación del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), la Secretaría de Turismo, la Secretaría General, la Oficina Jurídica del Distrito, la Secretaría de Infraestructura, Edurbe, la Oficina de Apoyo Logístico y la Unidad Administrativa de Contratación (UAC).

Dato de interés

Durante cinco meses del plan piloto, más de 20.000 personas tuvieron la oportunidad de conocer y vivir gratuitamente esta experiencia. Entre ellas: turistas, residentes, niños, delegaciones, representantes de entidades gubernamentalesde orden nacional e internacional y participantes de importantes eventos realizados en la ciudad.