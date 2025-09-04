Terremoto Afganistán: cifra de muertos supera los 2.200

Más de 2.200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán, informó el Gobierno de los talibanes en un balance actualizado.

Se trata del terremoto más mortífero en la historia reciente de Afganistán, que sufre frecuentes sismos debido a que está ubicado en la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, declaró en X que de los 2.217 muertos y casi 4.000 heridos, la mayoría de las víctimas se concentran en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, e informó que continúan las operaciones de rescate.

Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas de las montañas de Kunar siguen esperando la llegada de ayuda, dificultada por los desprendimientos y los deslizamientos de tierra.

“Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, dijo a AFP Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años, desde el pueblo de Mazar Dara, que quedó devastado.

Unas 7.000 casas quedaron destruidas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

El balance de víctimas podría aumentar, ya que “se han hallado cientos de cuerpos en las casas destruidas”, advirtió Fitrat.

Este sismo llega “en el peor momento”, según las oenegés y la ONU, que se han visto obligadas a reducir su ayuda al país debido a los recortes en la asistencia internacional.

No hay recursos

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) advirtió este que el devastador terremoto en el este de Afganistán ha golpeado a un país que se encontraba “al límite” por la superposición de múltiples crisis humanitarias, con recursos locales desbordados y una financiación insuficiente para la escala de la emergencia.

“El terremoto no es un desastre aislado. Golpeó a comunidades que ya luchaban contra el desplazamiento, la inseguridad alimentaria, la sequía y el regreso de cientos de miles de refugiados”, afirmó en un comunicado Jacopo Caridi, director del NRC en Afganistán.

La organización describió una situación “crítica” sobre el terreno, con familias enteras durmiendo a la intemperie bajo la amenaza de réplicas constantes.

“Los donantes deben intensificar su labor y seguir comprometidos a largo plazo, no sólo para financiar la ayuda vital, sino también para garantizar que los afganos tengan la oportunidad de un futuro más allá de una emergencia perpetua”, instó.

Caridi relató el trauma de los supervivientes como el de “un residente de 70 años que perdió a 18 miembros de su familia en el terremoto, y ahora está solo y sin tener a dónde ir”, indicó.

Según el NRC, en los refugios improvisados se hacinan entre 50 y 100 mujeres y niños por tienda de campaña, sin acceso a instalaciones de higiene adecuadas.