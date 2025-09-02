Nuevo sismo en Afganistán después del terremoto que dejó más de 1.400 muertos

Daños en el distrito de Bermal en la provincia de Paktika tras un terremoto en Afganistán en 2022. (Foto: AHMAD SAHEL ARMAN/AFP via Getty Images) / AHMAD SAHEL ARMAN

Un nuevo sismo de magnitud 5,2 golpeó este martes, 2 de septiembre, las zonas del oriente de Afganistán donde las autoridades reportan más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos tras el terremoto del pasado domingo.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el nuevo sismo se produjo cerca del distrito de Asabadad, en la provincia de Kunar, donde se encuentran las zonas de mayor devastación por el terremoto del domingo.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se presentó a unos 34 kilómetros hacia el noreste de la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, donde residen más de 270 mil habitantes. El epicentro también se encuentra a unos de 31 kilómetros de Pakistán, otro país de la región.

Cabe recordar que el Gobierno de los talibanes informó que el terremoto que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, como los distritos de Nurgal, Chawki y Asadabad dejó, al menos, 1.411 personas muertas y 3.124 heridas.

Continúan las operaciones de rescate por el sismo del domingo

El portavoz de gestión de desastres en la provincia, Ehsanullah Ehsan explicó que esta clase de réplicas son constantes y se sienten en las zonas más afectadas por el anterior terremoto, algunas de ellas casi totalmente aisladas por vía terrestre, donde las operaciones de rescate han continuado. No se reportan nuevas víctimas.

“En los lugares donde las aeronaves no podían aterrizar, decenas de fuerzas comando fueron transportadas por aire y desplegadas para sacar a los heridos de entre los escombros y trasladarlos a lugares más seguros”, dijo el portavoz de los talibanes Hamdullah Fitrat.

Añadió que se ha establecido un campamento para que los comités de coordinación organicen la ayuda y los suministros de emergencia.

El terremoto del domingo devastó áreas remotas en provincias montañosas cerca de la frontera con Pakistán. En algunas de estas zonas, como el valle de Dewagal, EFE reporta que muchos heridos continúan atrapados bajo los escombros.

Un residente explicó que “las personas caminan por la montaña. Se tardan casi cuatro horas a pie desde aquí para llegar a las áreas afectadas por el terremoto, donde las víctimas aún están atrapadas bajo las casas derrumbadas”. Además, asegura que en aldeas como Shaheedan no ha llegado ayuda o asistencia de rescate. Los residentes de la zona son quienes portan palas, picos, pan seco y agua para ayudar a las personas más afectadas, en estos casos.

Por otro lado, lejos de las zonas de mayor devastación permanecen los primeros equipos médicos locales desplazados.

“Somos un equipo médico voluntario de Kabul, pero no podemos avanzar más. Hemos establecido una clínica móvil aquí, así que cuando traen a los heridos los tratamos aquí”, explicó el doctor Reza Mohammad.

Allí, en un campamento en el desfiladero de Andar Lachal, Abdul Majeed, de 55 años, relata que perdió a cuatro miembros de su familia en el primer terremoto: su esposa, dos hijas y un hijo.

“Anteanoche, el terremoto nos golpeó. No recuerdo bien lo que me pasó, sólo recuperé la conciencia más tarde. Mi esposa, mis dos hijas pequeñas y mi hijo murieron. Una de mis hijas resultó herida y ahora está en el hospital de Jalalabad”, dijo Majeed a EFE, para añadir: “No nos quedó nada”.