Promueven marcha por la No intervención de Estados Unidos en Venezuela

Promueven marcha en solidaridad con Venezuela / imagen de referencia. / Oleksii Liskonih

Cúcuta

Frente a la tensión política que se registra entre Estados Unidos y Venezuela, un grupo de líderes que se identifican con el actual gobierno colombiano lideraran mañana una jornada de solidaridad por el vecino país.

Con mensajes desde una organización que se identifica como internacional anti facista por un nuevo mundo se promueve la paz por América Latona y bajo ese mensaje se manifiesta que “Venezuela no es una amenaza es Esperanza”.

Isaac García dijo a Caracol Radio que “mañana se realizará una actividad simbólica promovida por organizaciones colombo venezolanas, esto ante las amenazas que viene realizando el gobierno de Donald Trump contra Venezuela”.

Explicó que “frente a estas agresiones, nosotros como hijos de la Gran Colombia y de la Patria de Bolívar, hemos convocado esta actividad por la paz de América Latina”.

Dijo el dirigente que “se trata de reclamar respeto por el país que ha venido trabajando por reanudar las relaciones comerciales con Colombia y promoviendo acciones para mejorar superar las dificultades que se ha registrado en los últimos años.

La actividad se va a cumplir en el parque Simón Bolívar, del barrio Colsag a partir de las 8: 30 am.